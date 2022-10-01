طرق الوقاية والتعايش مع احتشاء عضلة القلب

القاهرة - بوابة الوسط

يعرف الأطباء احتشاء عضلة القلب (النوبة القلبية) كأحد انواع متلازمة الشريان التاجي الحادة، التي تحدث عند انسداد في الشرايين التاجية، ولا تصل كمية كافية من الأكسجين الى عضلة القلب.

وينتج احتشاء عضلة القلب بسبب انسداد في الشرايين المغذية لعضلة القلب، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة بسبب نقص الأكسجين، وفق «الطبي».

فيما تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفيات في العالم، ويلاحظ ارتفاع نسبة الوفاة بسبب احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية بين الرجال الذين هم دون 40 عاما، وفق «روسيا اليوم».

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وتوضح الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، الخبيرة في مختبر Hemotest، أسباب هذه الظاهرة، وكذلك كيفية الحماية من الأمراض الخطيرة.

وتقول، «تكمن خطورة غالبية أمراض القلب والأوعية الدموية في أنها تتطور من دون أعراض في مراحلها الأولى. لذلك يجب على الإنسان مثل السيارات، الخضوع سنويا لفحوصات دورية، لتشخيص المشكلات المخفية وعلاجها».

التوتر المستمر وقلة النوم

ووفقا لها، ينسب التوتر المستمر وقلة النوم إلى العوامل التي تؤثر سلبا في عمل القلب. بالإضافة إلى أن التدخين والنظام الغذائي، وهو أمر شائع بين الرجال، يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وضعف تدفق الدم إلى القلب والأنسجة الأخرى بسبب اللطخات في الأوعية الدموية.

وتقول، «وهناك مشكلات معروفة ليست ذات طابع طبي. فالرجال يميلون عادة إلى الاحتفاظ بعواطفهم والتوتر في أنفسهم، دون أن يهتموا بألم في القلب أو اضطراب الحركة أو الرؤية وتخدر الوجه. كما أنهم عادة يؤجلون زيارة الطبيب إلى اللحظة الأخيرة ولا يتناولون الأدوية الموصوفة».

وتشير الخبيرة، إلى أن العائلة يمكن أن تلعب دورًا في وقاية الرجل من الإصابة باحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية. فكما هو معروف النساء أكثر اهتماما بالحالة الصحية، لذلك يمكنهن ملاحظة العلامات التي تشير إلى المرض مثل التعب وآلام الصدر والاضطرابات العصبية.

وتقول «لا تتجاهلن هذه الشكاوى، واطلبن من الرجل أن يراجع الطبيب بشأنها. وحتى إذا كان الرجل لا يشعر بأي أعراض، يجب إقناعه بضرورة إجراء فحص سنوي لكشف أي مشكلة مخفية».

كيف يمكن الوقاية من احتشاء عضلة القلب؟

يجب على المرء الحفاظ على نظام غذائي صحي قليل الدهون، والسكريات، والصوديوم للوقاية من الإصابة باحتشاء عضلة القلب، بالإضافة للإقلاع عن التدخين وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وفق «الطبي».

كما يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى السكري، ومرضى ارتفاع الكوليسترول الالتزام بتناول أدويتهم الموصوفة من الطبيب، واتخاذ التدابير الغذائية الخاصة بحالتهم الصحية.