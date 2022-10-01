Atwasat

طرق الوقاية والتعايش مع احتشاء عضلة القلب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 10:32 صباحا
طرق الوقاية والتعايش مع احتشاء عضلة القلب
احتشاء عضلة القلب ينتج بسبب انسداد في الشرايين المغذية لعضلة القلب (الإنترنت)
alwasat radio

يعرف الأطباء احتشاء عضلة القلب (النوبة القلبية) كأحد انواع متلازمة الشريان التاجي الحادة، التي تحدث عند انسداد في الشرايين التاجية، ولا تصل كمية كافية من الأكسجين الى عضلة القلب.

وينتج احتشاء عضلة القلب بسبب انسداد في الشرايين المغذية لعضلة القلب، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة بسبب نقص الأكسجين، وفق «الطبي».

فيما تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفيات في العالم، ويلاحظ ارتفاع نسبة الوفاة بسبب احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية بين الرجال الذين هم دون 40 عاما، وفق «روسيا اليوم».

- علماء يوصون بهذا الدواء لعلاج الجلطة الدماغية

وتوضح الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، الخبيرة في مختبر Hemotest، أسباب هذه الظاهرة، وكذلك كيفية الحماية من الأمراض الخطيرة.

وتقول، «تكمن خطورة غالبية أمراض القلب والأوعية الدموية في أنها تتطور من دون أعراض في مراحلها الأولى. لذلك يجب على الإنسان مثل السيارات، الخضوع سنويا لفحوصات دورية، لتشخيص المشكلات المخفية وعلاجها».

التوتر المستمر وقلة النوم
ووفقا لها، ينسب التوتر المستمر وقلة النوم إلى العوامل التي تؤثر سلبا في عمل القلب. بالإضافة إلى أن التدخين والنظام الغذائي، وهو أمر شائع بين الرجال، يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وضعف تدفق الدم إلى القلب والأنسجة الأخرى بسبب اللطخات في الأوعية الدموية.

وتقول، «وهناك مشكلات معروفة ليست ذات طابع طبي. فالرجال يميلون عادة إلى الاحتفاظ بعواطفهم والتوتر في أنفسهم، دون أن يهتموا بألم في القلب أو اضطراب الحركة أو الرؤية وتخدر الوجه. كما أنهم عادة يؤجلون زيارة الطبيب إلى اللحظة الأخيرة ولا يتناولون الأدوية الموصوفة».

وتشير الخبيرة، إلى أن العائلة يمكن أن تلعب دورًا في وقاية الرجل من الإصابة باحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية. فكما هو معروف النساء أكثر اهتماما بالحالة الصحية، لذلك يمكنهن ملاحظة العلامات التي تشير إلى المرض مثل التعب وآلام الصدر والاضطرابات العصبية.

وتقول «لا تتجاهلن هذه الشكاوى، واطلبن من الرجل أن يراجع الطبيب بشأنها. وحتى إذا كان الرجل لا يشعر بأي أعراض، يجب إقناعه بضرورة إجراء فحص سنوي لكشف أي مشكلة مخفية».

كيف يمكن الوقاية من احتشاء عضلة القلب؟
يجب على المرء الحفاظ على نظام غذائي صحي قليل الدهون، والسكريات، والصوديوم للوقاية من الإصابة باحتشاء عضلة القلب، بالإضافة للإقلاع عن التدخين وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وفق «الطبي».

كما يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى السكري، ومرضى ارتفاع الكوليسترول الالتزام بتناول أدويتهم الموصوفة من الطبيب، واتخاذ التدابير الغذائية الخاصة بحالتهم الصحية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)

اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)
شاهد .. الإعصار إيان يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة بعدما خلّف أضرارا في فلوريدا

شاهد .. الإعصار إيان يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة بعدما خلّف أضرارا في فلوريدا
بوتين يدعو أوكرانيا لوقف عملياتها العسكرية «فورا» والعودة للتفاوض

بوتين يدعو أوكرانيا لوقف عملياتها العسكرية «فورا» والعودة للتفاوض
بريطانيا تكشف عن صورة الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية الجديدة

بريطانيا تكشف عن صورة الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية الجديدة
هدنة اليمن تشارف على نهايتها وآمال في سلام بعيد المنال

هدنة اليمن تشارف على نهايتها وآمال في سلام بعيد المنال
توصية أميركية بخصوص «عدو الأطفال».. والذهاب إلى المدرسة

توصية أميركية بخصوص «عدو الأطفال».. والذهاب إلى المدرسة
المعارضة الكويتية تفوز بالانتخابات التشريعية

المعارضة الكويتية تفوز بالانتخابات التشريعية
كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟

كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟
علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات

علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات
مشاهد مفصلة لاصطدام مركبة «ناسا» بكويكب.. ماذا يفيد العلماء منها؟

مشاهد مفصلة لاصطدام مركبة «ناسا» بكويكب.. ماذا يفيد العلماء منها؟
الحرب في أوكرانيا تخفف حدّة الغارات الروسية على سورية

الحرب في أوكرانيا تخفف حدّة الغارات الروسية على سورية
جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد

جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد
جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد

جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد
«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف

«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها

وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
في العدد 358: الانقسامات تنتظر باتيلي.. و«الوسط» تحاور علي زيدان

في العدد 358: الانقسامات تنتظر باتيلي.. و«الوسط» تحاور علي زيدان
ألمانيا تخصص صندوقا بمئتي مليار يورو تحسبا لـ«حرب الطاقة»

ألمانيا تخصص صندوقا بمئتي مليار يورو تحسبا لـ«حرب الطاقة»
قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب

قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأسبرين يقلص انتشار السرطان.. ويقلل مخاطر الوفاة بسببه
الأسبرين يقلص انتشار السرطان.. ويقلل مخاطر الوفاة بسببه
عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»
عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات ...
الأمم المتحدة: يجب التصدي لمشكلات الصحة الذهنية في العمل
الأمم المتحدة: يجب التصدي لمشكلات الصحة الذهنية في العمل
تحدي خسارة الـ20 كيلو قبل بداية 2023
تحدي خسارة الـ20 كيلو قبل بداية 2023
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات......
اكتشاف دور تلوث الهواء في التسبب ببعض سرطانات الرئة
اكتشاف دور تلوث الهواء في التسبب ببعض سرطانات الرئة...
طبيب ينصح بتناول «الطعام غير الصحي».. من وقت لآخر
طبيب ينصح بتناول «الطعام غير الصحي».. من وقت لآخر...
فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة
فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة...
جائزة «فيجن 2022» لباحثين طورا علاجات للمكفوفين
جائزة «فيجن 2022» لباحثين طورا علاجات للمكفوفين...
المزيد
طرق الوقاية والتعايش مع احتشاء عضلة القلب
طرق الوقاية والتعايش مع احتشاء عضلة القلب...
توصية أميركية بخصوص «عدو الأطفال».. والذهاب إلى المدرسة
توصية أميركية بخصوص «عدو الأطفال».. والذهاب إلى المدرسة...
نتائج «مشجعة» لعلاج جديد ضد ألزهايمر
نتائج «مشجعة» لعلاج جديد ضد ألزهايمر...
تحدي خسارة الـ20 كيلو قبل بداية 2023
تحدي خسارة الـ20 كيلو قبل بداية 2023...
الأمم المتحدة: يجب التصدي لمشكلات الصحة الذهنية في العمل
الأمم المتحدة: يجب التصدي لمشكلات الصحة الذهنية في العمل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط