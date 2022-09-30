توصية أميركية بخصوص «عدو الأطفال».. والذهاب إلى المدرسة

القاهرة - بوابة الوسط

يعرف القمل بأنه حشرات صغيرة تتغذى على دم الإنسان، وتنتقل من شخص لآخر من خلال المخالطة اللصيقة ومشاركة المتعلقات الشخصية.

وإذا لم يُعالج القمل بصورة صحيحة، فيمكن أن يصبح مشكلة متكررة، وفق «مايو كلينك».

فيما أوصى خبراء أميركيون في مجال الصحة بعدم منع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، في حال اكتشاف إصابتهم بقمل الشعر، وفق «سكاي نيوز عربية».

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وأصدرت جمعية أطباء الأطفال ومقرها إلينوي تقريرا إكلينيكيا، ينص على أن القمل «ليس خطرا صحيا» لأنه غير مرتبط بمرض ما، كما أنه قدرته على التنقل من رأس إلى أخرى منخفضة.

ومن جهة أخرى، اعتبر خبراء في الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال أن منع الطلاب من الذهاب إلى المدرسة أثناء الإصابة بالقمل «تصرف خاطئ»، وفق تعليقات سلطت عليها الضوء شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية.

سياسات غير فعالة

وحذر الخبراء من أن «مثل هذه السياسات لم تثبت فعاليتها»، بل «يمكن أن تعرض المدرسة لخطر قانوني لأنها قد تنتهك الحريات المدنية للطلاب»، مؤكدين على ضرورة «توفير التثقيف والعلاج من القمل».

كما تقر وكالة الصحة الوطنية الأميركية بأن القمل يمكن أن يكون «مصدر إزعاج»، لكن مركز السيطرة على الأمراض يقول إن «هذه الحشرات الطفيلية لم يثبت أنها تنشر مرضا، وليست مؤشرا على قلة النظافة الشخصية».

غذاء القمل

ويتغذى القمل على دم الإنسان ويمكن أن يوجد في رأس الإنسان وجسمه ومنطقة العانة. وتنتج أنثى القمل مادة لزجة تثبّت كل بيضة بقوة بقاعدة الشعرة. ويفقس هذا البيض خلال 6 إلى 9 أيام، وفق «مايو كلينك».

وتشمل خيارات العلاج من قمل الشعر أدوية مختلفة، أو علاجات بديلة مثل بعض الزيوت الطبيعية، أو حتى الطريقة التقليدية عبر إزالته بالأمشاط.