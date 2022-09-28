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تحدي خسارة الـ20 كيلو قبل بداية 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 02:15 مساء
تحدي خسارة الـ20 كيلو قبل بداية 2023
نظام غذائي صحي ومتوازن لدخول 2023 دون زيادة وزن (الإنترنت)
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بعد انتهاء موسم الإجازات والمصيف يكتشف الكثير منا اكتساب الوزن الزائد بسبب صعوبة الحفاظ على الحمية الغذائية، والاتجاه إلى الوجبات الريعة والحلويات والمشروبات الغازية والسكرية.

لذلك نقدم لكم تحدي الـ20 كيلو قبل بداية شتاء 2023 لخسارة وزن بشكل صحي ومثالي إذا قمتم باتباع التعليمات والالتزام بها وذلك وفقا لخبير التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي.

يقول الأخصائي المصري، الدكتور محمد راضي، إن النظام الغذائي الصحي يعني تناول الأطعمة المفيدة للجسم والابتعاد عن السيئة، مما يؤدي إلى الحصول على الوزن المثالي كما يقلل خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة، مثل: أمراض القلب، ومرض السكري.

فضلا عن أن النظام الغذائي الصحي يحتاج إلى الإصرار والعزيمة، فيجب عليك استبدال الوجبات غير الصحية بالوجبات الصحية والالتزام بها مع أخذ وجبة مفتوحة خلال الأسبوع ولكن يفضل أن تبدأ بعد الأسبوع الثاني من الالتزام بالحمية الغذائية.

وعن تحدي الـ20 كيلو، يقول الدكتور محمد راضي يفصلنا عن بداية 2023 ثلاثة شهور، وإذا قمنا بالالتزام بنظام صحي ومنظم يمكنكم فقد 3 كيلوجرامات في الأسبوع الواحد على الأقل ويختلف ذلك بحسب كتلة الجسم والوزن والسن.

وأوضح راضي أن الاستمرارية هي كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي، وأن الهدف المرجو من الأنظمة الغذائية سيتحقق عندما يصبح النظام الغذائي بمثابة لايف ستايل أو نظام لحياة الشخص.

الوجبات منخفضة الكربوهيدرات التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية كالبروتين والدهون الصحية والخضروات والفواكه، بجانب التقليل من السعرات الحرارية، تساعد على الاستمرار والاعتياد على نظام غذائي صحي متكامل.

ويقدم الدكتور محمد راضي نظاما لمدة 7 أيام في بداية تحدي الـ20 كيلو لإنقاص من 4 إلى 5 كيلو في الأسبوع الأول عند الالتزام به مع شرب 2 لتر مياه يوميا على الأقل وممارسة الرياضة لمدة ساعة يوميا.

اليوم الأول
الإفطار:
بيضة مسلوقة مع كوب حليب خالي الدسم وربع رغيف بلدي أو واحدة توست.
الغداء:
سبانخ مع 5 ملاعق أرز مع سلطة خضراء.
سناكس:
2 تفاحة / طبق فشار /خيار / كابوتشي.
العشاء:
تونة مع حبة بطاطا مهروسة.

اليوم الثاني
الإفطار:
عصير برتقال مع 4 ملاعق فول + ربع رغيف بلدي.
الغداء:
نصف دجاجة مشوية مع طبق سلطة + 5 ملاعق مكرونة مسلوقة.
سناكس:
2 تفاحة / طبق فشار /خيار / كابوتشي.
العشاء:
سلمون مدخن أو تونة أو بيضة مسلوقة مع بروكلي وزبادي خالي الدسم.

اليوم الثالث
الإفطار:
كوب حليب خالي الدسم مع 2 ثمرة موز.
الغداء :
500 غرام سمك مشوي معلب مع طبق سلطة كبير.
سناكس :
2 تفاحة / طبق فشار /خيار / كابوتشي.
العشاء:
طبق سلطة كبير وعلبة زبادي.

اليوم الرابع:
الإفطار:
قطعة توست مع جبن قريش مع عصير فريش من دون سكر.
الغداء:
قطعة ستيك لحم مع 5 ملاعق مكرونة.
سناكس :
2 تفاحة / طبق فشار /خيار / كابوتشي.
العشاء:
شوربة العدس وطبق سلطة وثمرة فاكهة.

اليوم الخامس:
الإفطار:
كوب حليب خالي الدسم مع قطعة بسكوت القمح وعصير فريش.
الغداء:
شرائح السمك مع 5 ملاعق أرز.
سناكس :
2 تفاحة / طبق فشار /خيار / كابوتشي.
العشاء:
كوب حليب خالي الدسم مع طبق سلطة.

اليوم السادس
الإفطار:
بيضة مسلوقة مع قطعة توست مع عصير فريش.
الغداء:
صدور دجاج مع خضار (ني في ني) مع طبق سلطة و5 ملاعق أرز.
سناكس :
2 تفاحة / طبق فشار /خيار / كابوتشي.
العشاء:
6 ملاعق مكرونة مسلوقة مع طبق سلطة.

اليوم السابع:
الإفطار
8 ملاعق شوفان كوب لبن خالي الدسم و1 ثمرة موزة.
الغداء:
نصف دجاجه مسلوقة مع 5 ملاعق أرز متبل وبطاطس مشوية.
سناكس :
2 تفاحة / طبق فشار /خيار / كابوتشي.
العشاء:
طبق السلطة الخضراء مع 4 ملاعق فول.

ويؤكد الدكتور محمد راضي أنه مع الالتزام بهذا النظام وتطبيقه بشكل صحيح وانتظام ساعات النوم ومواعيد تناول الطعام وتجنب إهمال الوجبات ستحققون نتائج مرضية من فقدان وزن بشكل صحي دون الإضرار بالجسم.

خبير التغذية العلاجية الدكتور المصري محمد راضي (خاص لـ بوابة الوسط)
خبير التغذية العلاجية الدكتور المصري محمد راضي (خاص لـ بوابة الوسط)
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