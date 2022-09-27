«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟

القاهرة - بوابة الوسط

تحت شعار «استخدم القلب لأجل كل قلب»، ينظم المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بالشراكة مع جمعية القلب الليبية احتفالية، لمناسبة اليوم العالمي للقلب، الذي يوافق 29 سبتمبر من كل عام.

ومن بين المشاكل الشائعة عدم انتظام ضربات القلب، وهو وجود حالة من عدم الانتظام في ضربات القلب، ربما يدق القلب بسرعة كبيرة أو ببطء شديد. والسبب في هذه الحالة هوتغييرات في النظام الكهربائي للقلب أو دائرة قصيرة في القلب.

- قياس معدل ضربات القلب بهواتف «بيكسل»

وعلى الهامش، نشرت صفحة المركز في «فيسبوك»، بعض الإرشادات بخصوص أسباب عدم انتظام ضربات القلب.

وعددت الأسباب التالية:

- وجود عيوب خلقية في القلب.

- الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

- بعض الإضرابات الجسدية التي تؤثر على وظائف القلب مثل قصور في الغدة الدرقية.

- استخدام بعض الأدوية.

- بعض الأطعمة التي تؤثر على معدل خفقان القلب مثل الكحول والكافيين.

وعدم انتظام ضربات القلب ليس دائما سببها مرض، مثل عدم انتظام ضربات القلب بسبب القلق، أو عدم انتظام ضربات القلب بمعدل سريع في وقت التمارين الرياضية أو بذل مجهود كبير، أو ينخفض معدل ضربات القلب عند النوم.