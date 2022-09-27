عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

منتصف هذا الشهر، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن عدد وفيات كورونا حول العالم الأسبوع الماضي هو الأدنى في الجائحة منذ مارس 2020، وهو ما يمكن أن يمثل نقطة تحول في التفشي العالمي للعدوى.

فيما قال كبير الباحثين في مركز «غاماليا» لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أناتولي ألتشتاين، إنه ليس مستبعدا الإعلان عن نهاية جائحة «كوفيد-19» قبل نهاية العام الجاري، وفق «روسيا اليوم».

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ويوضح عالم الفيروسات الروسي في حديث إلى جريدة «إزفيستيا»، «برأيي من الأفضل تأجيل الإعلان عن انتهاء الجائحة بضعة أشهر. ولكن يجب حتى بعد الإعلان عن انتهاء الجائحة، إبقاء بعض القيود والتدابير سارية المفعول، مثل التطعيم والمسافة الاجتماعية واستخدام الكمامات في أماكن التجمعات العامة».

ويضيف، سيلعب العامل المناعي في المستقبل القريب، دورا مهما جدا في مسار الجائحة. لأنه حاليا لا يمكن القول إن البشرية «غير محصنة ضد الوباء، لذلك سيستمر». بل يمكن القول بأن الإصابات ستنخفض وكذلك الوفيات.

التقرير الأسبوعي

وفي تقريرها الأسبوعي عن الجائحة، قالت منظمة الصحة العالمية إن الوفيات تراجعت بنسبة 22% خلال الأسبوع الماضي، لأكثر من 11 ألف وفاة سجلت عالميا، وفق «سكاي نيوز عربية».

وسجلت أيضا 3.1 مليون حالة جديدة، بانخفاض 28%، ليستمر انخفاض بدأ منذ أسابيع في كل أنحاء العالم.

لكن المنظمة حذرت من أن التراخي في فحص ومتابعة كوفيد في العديد من الدول يعني أن العديد من الحالات لن تسجل أو تلاحظ.

وأصدرت مجموعة من السياسات للحكومات من أجل تعزيز جهودها لمكافحة كورونا قبيل ارتفاع متوقع في عدد إصابات ووفيات كورونا خلال الشتاء، مشيرة إلى أن السلالات المتحورة الجديدة قد تتغلب على التقدم الذي أحرز حتى اليوم.