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كل ما تحتاج معرفته عن مرض «مينيير»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 11:36 صباحا
كل ما تحتاج معرفته عن مرض «مينيير»
مرض «مينيير» ينتشر بين الرجال وهنا ارتباط بينه وبين التدخين (الإنترنت)
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يعرف الخبراء مرض مينيير بأنه اضطراب في الأذن الداخلية التي يمكن أن تؤدي إلى نوبات الدوار (الدوار) وفقدان السمع، ويمكن أن يحدث في أي سن، ولكنه يبدأ عادة بين أوائل سن الرشد ومتوسط العمر.

 تُعد حالة مزمنة ولكن العلاجات المختلفة يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض وتقليل التأثير على المدى الطويل على حياتك، وفق «مايو كلينك».

ووجدت دراسة حديثة، نشرت في مجلة «journal of Clinical Medicine»، أن التدخين يرتبط ارتباطا أكيداً، لدى الرجال، بخطر الإصابة بمرض مينيير (MD)، بينما كان ارتباط استهلاك الكحول بالمرض غير مؤكد، وفق «روسيا اليوم».

- أمراض خطيرة قد تكون السبب في طنين الأذن

وفحص الدكتور يونغ كيم وزملاؤه من جامعة CHA في سيونغنام بكوريا الجنوبية، العلاقة بين التدخين واستهلاك الكحول والسمنة، ومرض مينيير بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، في خدمة التأمين الصحي الوطنية الكورية، وهي مجموعة فحص صحي، من عام 2002 إلى عام 2019. وتمت مطابقة إجمالي من 15208 مرضى بمرض مينيير مع 499.658 مشاركا لأجل المقارنة.

ارتبط نقص الوزن باحتمالات إصابة أقل بمريض مينيير. وكان التدخين مرتبطا ارتباطاً أكيداً بمرض مينيير لدى الرجال، بينما لوحظ عدم ارتباط بين استهلاك الكحول وهذا المرض.

التدخين 
وبشكل أوضح، وجدت الدراسة أن التدخين لدى الرجال البالغين زاد من خطر الإصابة بمرض مينيير، بينما كان الخطر منخفضا لدى الرجال الذين يستهلكون الكحول.

وكتب المؤلفون: «حسّنت الدراسة الحالية معرفتنا السابقة بالعوامل المرتبطة بمريض مينيير من خلال التقييم المتزامن لعوامل نمط الحياة المتعددة، بما في ذلك التدخين واستهلاك الكحول والسمنة. ونظرا لأن هذه العوامل قابلة للتعديل، يمكن أن يكون تعديل نمط العيش من بين استراتيجيات الإدارة القيّمة سريرياً للمرضى الذين يعانون من مرض مينيير».

تتضمن علامات وأعراض مرض منيير ما يلي:
نوبات متكرِّرة من الدوار. تصاب بإحساس بالدوار يبدأ ويتوقف بشكل مفاجئ. نوبات من الدوار تحدث دون إنذار وعادة ما تستمر من عشرين دقيقة وحتى عدة ساعات، ولكن ليس لأكثر من 24 ساعة. يمكن أن يسبِّب الدوار الحاد الغثيان.

فقدان السمع. قد يأتي فقدان السمع المصاحب لداء منيير ويذهب، خاصة في بداية المرض. في النهاية، يُصاب أغلب الناس بفقدان السمع.

طنين الأذن (الطنين). طنين الأذن هو تصوُّر لصوت رنين أو صوت صفير أو أزيز أو زمجرة أو همس أو هسهسة في أذنك.

الشعور بانسداد الأذن. عادة ما يشعر المصابون بداء منيير بضغط في الأذن المصابة (الامتلاء الأذني).

تتحسَّن العلامات والأعراض بعد النوبة وقد تختفي بالكُلِّيَّة لبعض الوقت. قد يقل تواتر النوبات بمرور الوقت.

متى تزور الطبيب؟
راجع طبيبك إذا كان لديك علامات أو أعراض لمرض مينيير قد تَحدث هذه المشكلات بسبب أمراض أخرى، ويَنبغي الحصول على تشخيص دقيق في أسرع وقت ممكن.

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