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فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 04:56 مساء
فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة
تحذير من حالات خطيرة من فيروس مرعب آخذة في الارتفاع في الولايات المتحدة (الإنترنت)
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يؤكد الخبراء أن الفيروس المعوي D68 قد يسبب عدوى مماثلة لعدوى نزلات البرد، بل وفي بعض الحالات، يمكن أن يسبب مشكلات خطيرة وقاتلة في التنفس.

وأصدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض (CDC) نصيحة استشارية بعد زيادة عدد الأطفال في المستشفى بسبب أمراض الجهاز التنفسي الحادة، بما في ذلك EV-D68، منذ يوليو، وفق «روسيا اليوم».

وفي حين أن معظم الحالات التاريخية اقتصرت على الولايات المتحدة، إلا أنه من المعروف سابقا أن العدوى انتشرت إلى أوروبا.

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وحسب ما نقل الموقع عن «إكسبريس»، شهد الفيروس المعوي D68، الذي سُجّل لأول مرة في كاليفورنيا في عام 1962 - واعتبر في الأصل نادرا - ارتفاعا في أعداد الحالات منذ عام 2001.

ووفقا لخبراء مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن معظم حالات EV-D68 لا تسبب أي أعراض، أو فقط أعراض خفيفة مثل الأوجاع والسعال والسيلان. وأبلغ عن الحمى في حوالي نصف جميع الحالات. ومع ذلك، في حالات نادرة، يُعتقد أن الفيروس يؤثر على النخاع الشوكي، ما يؤدي إلى ضعف العضلات والشلل أحيانا في حالة تُعرف باسم «التهاب النخاع الرخو الحاد».

وفي حين يُعتقد أن هذه الحالة لها أسباب أخرى مختلفة، فقد لوحظت 90% من الحالات المعروفة لدى الأطفال الصغار.

السعال والعطس
وأوضح مركز السيطرة على الأمراض أن الفيروس المعوي D68 ينتشر «عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يلمس سطحا يستخدمه الآخرون بعد ذلك»، وأضافوا: «بشكل عام، الرضع والأطفال والمراهقون هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات المعوية والمرض. وذلك لأنهم لا يتمتعون بعد بالحصانة من التعرض السابق لهذه الفيروسات. ويمكن أن يصاب البالغون بالفيروسات المعوية، لكن من المرجح ألا تظهر عليهم أعراض أو أعراض خفيفة».

ونصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأطباء في الولايات المتحدة بالنظر في EV-D68 كسبب محتمل عند إصابة أي طفل بمرض تنفسي حاد وشديد، مع أو دون حمى. وفي الوقت نفسه، تم تشجيع الجمهور على اتخاذ الاحتياطات الأساسية للحماية من «EV-D68» وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى.

ويشمل ذلك غسل اليدين بانتظام، وتغطية السعال والعطس بمنديل ورقي، وتجنب الاتصال الوثيق بالمرضى والبقاء في المنزل عند الشعور بتوعك. ولا توجد حاليا لقاحات متاحة للحماية من الإصابة بـ EV-D68 - ومع ذلك، فإن البقاء على اطلاع دائم على معززات «كوفيد» ولقاحات الإنفلونزا يمكن أن يساعد في وقف المضاعفات الناجمة عن الأمراض الفيروسية.

ضيق وصعوبة التنفس
وأضاف الخبراء أن الأطفال الذين يعانون من أعراض شديدة مثل ضيق التنفس وصعوبة التنفس يجب أن يؤخذوا لتلقي الرعاية الطبية في أسرع وقت ممكن.

كما حذر مركز السيطرة على الأمراض من أن الأطفال المصابين بالربو معرضون بشكل أكبر للإصابة بمرض حاد عند الإصابة بالفيروس المعوي D68.

ويعد تتبع انتشار «EV-D68» أمرًا صعبًا لأن غالبية المستشفيات ومكاتب الأطباء في الولايات المتحدة لا تجري الاختبارات اللازمة لتشخيص نوع معين من الفيروسات المعوية.

توصيات
ومع ذلك، أوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بأن يحافظ مقدمو الرعاية الصحية في الولايات المتحدة على «اليقظة والإبلاغ عن الحالات المحتملة لالتهاب النخاع الرخو الحاد إلى الدولة أو إدارة الصحة المحلية».

وفي حين أن الحالات التاريخية لـ«EV-D68» اقتصرت في المقام الأول على الولايات المتحدة، فقد عُرف تفشي المرض على الجانب الآخر.

وكما توضح هيئة الصحة العامة في إنجلترا: «في أغسطس 2014، أبلغت الولايات المتحدة الأميركية وكندا عن زيادة في اكتشافات «EV-D68» المرتبطة بحالات أمراض الجهاز التنفسي الحادة وحالات الأمراض العصبية غير المبررة. واستجابة لذلك، جرى تعزيز المراقبة البريطانية والأوروبية لـ«EV-D68»، وفي العامين 2014 و2015؛ جرى اكتشاف 56 و14 حالة، على التوالي، في المملكة المتحدة».

وأضافوا أنه في العام 2018، «جرى تشخيص 68 حالة مؤكدة مختبريا لـ EV-D68 من قبل المعامل المرجعية الوطنية في إنجلترا وويلز».

وقد تتضمن العلامات والأعراض الخفيفة ما يلي:
الحُمَّى
سيلان الأنف
العطاس
السعال
ألم في الجسم والعضلات

أما العلامات الشديدة فقد تشمل:
أزيز
صعوبة في التنفس

وقد يكون الأطفال المصابون بالربو أكثر عرضة لمشاكل التنفس الخطيرة.

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