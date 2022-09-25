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تجارب سريرية على عقار كوبي ضد ألزهايمر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 10:39 صباحا
تجارب سريرية على عقار كوبي ضد ألزهايمر
مركز للمصابين بمرض ألزهايمر، فرنسا، سبتمبر 2020 (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الصحة الكوبية، الجمعة، إطلاق تجارب سريرية جديدة على عقار طوّره مختبر محلّي، لمعالجة مرض ألزهايمر الذي يُعتبر أحد أبرز أسباب الوفيات في الجزيرة.

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني: «ستبدأ خلال الأشهر المقبلة في مختلف أنحاء كوبا تجارب سريرية لاختبار فعالية» عقار «نوروأيبو» (NeuroEpo)، «وإذا كان آمن الاستخدام» لدى المرضى الذين يعانون درجة خفيفة أو متوسطة من ألزهايمر.

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من دون أن تضيف الوزارة مزيدًا من التفاصيل في شأن مرحلة اختبار العقار هذه، وفق «فرانس برس».

وأشارت الوزارة إلى أن العقار الذي يتألف من تركيبة تُؤخذ عن طريق الأنف وطورها مركز المناعة الجزيئية، أظهر «نتائج جيدة في علاج الأمراض التنكسية العصبية».

وأوضحت أن «أشكال الخرف تشكّل في كوبا أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، وتتطلب أكبر قدر من الاهتمام والرعاية لدى كبار السن».

ويعاني 160 ألف شخص من بين سكان كوبا البالغ عددهم 11.2 مليون نسمة، حاليًا أحد أشكال الخرف، بحسب بيان الوزارة.

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