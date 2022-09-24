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روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 10:39 صباحا
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
اتباع أسلوب حياة صحي يمكنك تجنب الإصابة بمرض السكري (الإنترنت)
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تكشف الإحصاءات عالميًا أن عدد المصابين بمرض السكري يصل إلى 366 مليون شخص، وتختلف نسبة الإصابة من بلد إلى آخر فيما تزيد في منطقة الشرق الأوسط بشكل ملحوظ.

وقد يزداد عدد الذين يعانون من السكري في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر من الضعف بحلول العام 2040، ولكن الوقاية من السكري ممكنة، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية حسب موقعها على الإنترنت.

ويوضح الطبيب الألماني شتيفان شنايدر من مركز أمراض السكري بمستشفى سان فينسنس بمدينة كولونيا، الأمر بصورة مبسطة ويقول إن البنكرياس يتولى مهمة إنتاج الإنسولين الذي يقوم بدوره بنقل السكر للخلايا وعندما يدخل السكر للخلايا يتحول إلى طاقة، وفق «دويتشه فيله».

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وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون الوزن الزائد فإن الإنسولين الذي ينتجه البنكرياس لا يكفي لنقل السكر للخلايا مما يؤدي إلى تراكم السكر في الجسم وعدم حرقه كما أن جزيئات السكر المتراكمة تلك تصبح مثل السم لأنها تدمر جدران الخلايا مع الوقت. ويجري علاج السكر من النوع الثاني بإعطاء المريض الإنسولين إما عن طريق الحقن أو عن طريق الحبوب في الحالات البسيطة.

بداية لأمراض خطيرة
يمكن أن يؤدي مرض السكر إلى الإصابة بالكثير من الأمراض مثل ضغط الدم والسكتات القلبية والدماغية كما يؤدي السكر في بعض الحالات إلى تقليل كفاءة عمل الكلى. ومشكلات العيون التي تصل أحيانًا إلى العمى وتعد من الأمراض ذات الارتباط الوثيق بالسكري. ويؤدي مرض السكري إلى موت الإحساس في أعصاب اليدين والقدمين بشكل خاص.

يؤكد الأطباء أن الوزن الزائد والتغذية غير المتوازنة وقلة الحركة من أهم أسباب الإصابة بالسكر. ويقول بيتر شفارتس: «تراجعت معدلات حركتنا بشكل كبير خلال العشرين عاما الأخيرة مما يعني أننا نحرق في اليوم الواحد ما بين 500 إلى 700 سعر حراري أقل من المطلوب».

وتؤدي قلة الحركة إلى ظهور البطن أو «الكرش» كما هو متعارف عليه، والذي يعني عادة زيادة وزن الجسم بمقدار ما لا يقل عن خمسة كيلوغرامات. ويوضح شفارتس: «يحتوي هذا الكرش على عشرة إلى 15 كيلوغراما من الدهون وهو أمر يزيد من مخاطر الإصابة بالسكر 80 مرة».

طرق الوقاية 
ويمثل الوعي بطريقة التغذية طريقة مهمة للحد من مخاطر الإصابة بمرض السكري. ويتولى خبراء التغذية هذه المهمة من خلال توضيح كمية الكربوهيدرات في كل نوع من الأغذية ونوع الرياضة المناسبة لكل شخص بالإضافة إلى توضيح طرق العناية الصحية بالقدمين. لكن اتباع نصائح الخبراء مسالة تحتاج للكثير من «الصبر والانضباط».

ويؤكد الخبراء أن للرياضة العديد من الآثار الإيجابية أيضا. فبالإضافة إلى الشعور الإيجابي بالجسم، فإنه يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية، ويخفض ضغط الدم الانقباضي ويساهم في تنظيم الوزن.

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