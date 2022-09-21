كل ما تريد معرفته عن نظام الـ«lowcarb»

القاهرة - بوابة الوسط

انتشرت في الآونة الأخيرة أنظمة غذائية متعددة لإنقاص الوزن من أشهرها نظام الـ«low carb» والذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث لذلك نقدم إليك اليوم كل ما تحتاج إلى معرفته حول هذا النظام وعيوبه ومميزاته وكيفية تطبيقه بشكل صحي وذلك وفقًا لخبير التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي.

الـ«لو كارب» هو برنامج غذائي متوازن لإنقاص الوزن بطريقة صحية حيث أن التقليل من الكربوهيدرات وتناولها بشكل معتدل يتماشى مع طبيعة الجسم مقابل استهلاك كميات أكبر من البروتين والدهون.

يقول الدكتور راضي: تعتمد فكرة هذا النظام على أن الجسم حينما لا يجد مصادر الطاقة المليئة بالسكر الوارد من الكربوهيدرات يبدأ في حرق الدهون لتوليد الطاقة، ومن ثم ينخفض الوزن كذلك البروتينات والدهون تعطي إحساسًا سريعًا بالشبع، وهذا يؤدي إلى صغر حجم الوجبة المستهلكة، والتي تؤدي كذلك إلى انخفاض الوزن عند الاسستمرار والالتزام بهذا النظام.

ولنظام الـ«لوكارب» أنواع عديدة تدخل تحت مظلته مثل الكيتوني وريجيم قاراطي وأتكنز وباليو ومسميات عديدة، لذلك يجب أن يخضع الشخص إلى التشخيص الطبي قبل إجراء أي نوع منها لاختيار المناسب له ولطبيعة جسمه ووزنه وكمية الكربوهيدرات والبروتين والدهون التي يحتاجها الجسم وتعمل على رفع الحرق والتخلص من الوزن الزائد.

أشخاص لا تناسبهم حمية الـ«لوكارب»

يوضح الدكتور محمد راضي أن معظم الأشخاص يمكنهم اتباع حمية اللوكارب بأمان ودون مشاكل أو آثار جانبية ولكن يجب على البعض عدم اتباع هذا النظام إلا تحت إشراف طبيب أو أخصائي غذائي

- الأطفال.

- الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل - مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

- النساء الحوامل والمرضعات.

- الأشخاص الذين عانوا من اضطرابات الأكل أو اضطراب فقدان الشهية العصابي.

فوائد نظام الـ«لوكارب»

يقول خبير التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي إن هذا النظام إذا جرى تطبيقه بصورة صحيحة يساعد في تقليل الوزن بصورة آمنة 100%، ولا يستغرق ملاحظة الفرق في النظام الكثير من الوقت حيث أنك ستلاحظ الفرق في الأسابيع الأولى من اتباعك النظام.

كما أنه يساعد على تقليل نسبة السكر بالدم وتقليل مقاومة الجسم للأنسولين وبالتالي يساعد في علاج مرض السكري من النوع الثاني.

بالإضافة إلى تحسين الحالة الصحية للمعدة والجهاز الهضمي فهذه الحمية تساعد على تحسين الأمراض المتعلقة بالمعدة والجهاز الهضمي مثل عسر الهضم، الانتفاخ، الغازات، وتقليل أعراض القولون العصبي.

ومن أهم النقاط التي يعمل عليها هذا النظام علاج إدمان السكر حيث إن انقطاع الأفراد عن تناول السكريات والنشويات يساعد على تقليل الرغبة الملحة لتناول الحلويات والكربوهيدرات.

بالإضافة إلى تحسين الحالة المزاجية والقدرة على التركيز، أشارت الدراسات إلى بعض الفوائد التي تمتع بها بعض الأشخاص بعد اتباع حمية اللوكارب. مثل انخفاض ضغط الدم، تحسن حالات مرضى القلب والشرايين، تحسين القدرة على التركيز والانتباه، تقليل حب الشباب وتحسن البشرة، تحسين الخصوبة، وتقليل أعراض الصداع النصفي.

عيوب نظام الـ«لوكارب»

يقول الدكتور محمد راضي إنه مثله مثل أي نظام غذائي يحتاج الجسم في البداية إلى التأقلم عليه والمحاولة للتخلص من الاعتياد الدائم على السكريات والنشويات.

فيعاني متبعو هذه الحمية من بعض الأعراض الجانبية التي تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، والصعبة والتي قد تستمر لبضعة أيام وقد تصل إلى أسبوعين يرجع السبب وراء هذه الآثار الجانبية إلى انسحاب السكر من الجسم. حيث أن التعود على تناول الكربوهيدرات والسكريات يصنف كأحد أنواع الإدمان. ومن بين هذه الأعراض:-

- الصداع والدوار.

- الشعور بالتعب والإرهاق وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية والتمارين.

- الجوع المستمر والرغبة في تناول الحلويات.

- سوء الحالة المزاجية.

- وجود طعم غريب في الحلق مع رائحة نفس كريهة.

ويضيف الدكتور محمد راضي: لا يمكن أن نعتبر نظام الـ«لو كارب» هو الحل السحري ونهاية المطاف، لأنك معرض ببساطة شديدة لاستعادة فقدان الوزن الذي فقدته إن لم تلتزم بنمط حياة صحي تلتزم فيه بتنظيم عاداتك والأنظمة الغذائية واختيار البدائل الصحية أغلب الوقت وممارسة الرياضة بانتظام فالخيارات الصحية على المدى الطويل هي الضمان الوحيد الذي يتيح لك الاستمتاع بجسد صحي سليم وبشكل جيد ووزن مثالي.



الدكتور محمد راضي خبير التغذية العلاجية (خاص لـ بوابة الوسط)