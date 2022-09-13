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أعراض غير متوقعة تشير إلى الإصابة بالهربس النطاقي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 10:21 صباحا
أعراض غير متوقعة تشير إلى الإصابة بالهربس النطاقي
الهربس النطاقي (الإنترنت)
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يعرف الهربس النطاقي بأنه عدوى فيروسية تسبب طفحا جلديا مؤلما، وشائعة جدا لدى كبار السن، ورغم إمكانية إصابة الشخص بالهربس النطاقي في أي مكان بالجسم، يظهر غالبا على شكل شريط من البثور.

وعادة ما يظهر الطفح الجلدي على الصدر والبطن، ولكن يمكن أيضا أن تظهر الحالة في أي مكان آخر في الجسم، وفق «إكسبريس».

ولكن مع الطفح الجلدي، قد يواجه المريض أيضا أعراضا غريبة أخرى، من ذلك طنين في الأذنين، وقد تعاني أيضا من الدوار والضعف المفاجئ والرؤية المزدوجة، ويمكن أن يعاني المصابون بالهربس النطاقي أيضا من ترهل الوجه والارتباك.

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ولا تأتي كل الأعراض مع الهربس النطاقي بعد الطفح الجلدي، إذ أوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن «الألم أو الحكة أو الوخز» قد يتطور «قبل ظهور الطفح بعدة أيام».

ويسبب الهربس النطاقي فيروس الحماق النطاقي، وهو الفيروس نفسه الذي يسبب جدري الماء، ويدخل الجسم أثناء نوبة جدري الماء.

وبعد التعافي من جدري الماء، يظل الفيروس في الجسم - رغم أنه غير نشط. وأثناء الهربس النطاقي، ينشط الفيروس ويبدأ في التأثير على الجسم. ويحدث هذا عادة في وقت لاحق في الحياة.

وهناك العديد من مسببات الهربس النطاقي
وتتضمن بعض المحفزات الإجهاد، وأدوية محددة، وحالات صحية. وهي حالة خطيرة يمكن أن يكون لها مشاكل صحية طويلة الأمد، مثل آلام الأعصاب طويلة الأمد، والمعروفة أيضا باسم الألم العصبي التالي للهربس.

-التهاب رئوي
-مشاكل في السمع
-التهاب الدماغ

ولا يوجد علاج لهذا المرض، لكن الأدوية المضادة للفيروسات يمكن أن تزيل الأعراض وتحد من الألم، وفقا للدراسات.

وتلاحظ هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن الأمر قد يستغرق من أسبوعين إلى أربعة أسابيع حتى يشفى الطفح الجلدي تماما.

وتوضح الهيئة الصحية: «قد تحتاج إلى دواء للمساعدة في تسريع الشفاء وتجنب المشاكل طويلة الأمد».
 

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