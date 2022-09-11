التجارب تثبت فاعلية هذا العقار في تخفيف أعراض مرض جلدي مؤلم

القاهرة - بوابة الوسط

أثبتت تجربتان أن عقار «كوزنتيكس» المضاد للالتهابات خفف من أعراض مرض جلدي مؤلم ينجم عنه ظهور نتوءات.

ويضع ذلك العلاج المعتمد للمرض على مسار تعزيز نمو المبيعات في شركة الأدوية السويسرية «نوفارتس»، وفق «سكاي نيوز».

وذكرت الشركة في بيان، أن الدواء الذي تمت الموافقة عليه بالفعل لحالات مثل الصدفية والتهاب المفاصل، أظهر تحسنًا سريعًا ومستمرًا لحالات المرضى المشاركين في التجربتين ممن يعانون التهاب الغدد العرقية القيحي.

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وأوضحت الشركة أن المرض الجلدي المؤلم الذي لا تتوفر له سوى القليل من العلاجات يصيب نحو 1% من الناس غير أن من الصعب تشخيصه.

وإلى جانب عقار «إنتريستو» لعلاج قصور القلب، يعد «كوزنتيكس» من بين محركات نمو الإيرادات الرئيسية لشركة «نوفارتس»، إذ ارتفعت مبيعات هذا المنتج 9 بالمئة لتصل إلى 1.28 مليار دولار خلال الربع من مارس إلى يونيو.

وقالت «نوفارتس» إن نتائج المرحلة الثالثة من التجربتين تم تقديمها إلى السلطات في أوروبا، وسيتم تقديمها أيضًا إلى الجهات التنظيمية المعنية في الولايات المتحدة هذا العام للحصول على تصريح باستخدام العقار لعلاج هذا المرض. وأضافت أنه سيتم نشر بيانات تجارب المتابعة طويلة المدى العام المقبل.