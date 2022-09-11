Atwasat

التجارب تثبت فاعلية هذا العقار في تخفيف أعراض مرض جلدي مؤلم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 11:01 صباحا
التجارب تثبت فاعلية هذا العقار في تخفيف أعراض مرض جلدي مؤلم
الدواء تمت الموافقة عليه بالفعل لحالات مثل الصدفية والتهاب المفاصل (الإنترنت)
alwasat radio

أثبتت تجربتان أن عقار «كوزنتيكس» المضاد للالتهابات خفف من أعراض مرض جلدي مؤلم ينجم عنه ظهور نتوءات.

ويضع ذلك العلاج المعتمد للمرض على مسار تعزيز نمو المبيعات في شركة الأدوية السويسرية «نوفارتس»، وفق «سكاي نيوز».

وذكرت الشركة في بيان، أن الدواء الذي تمت الموافقة عليه بالفعل لحالات مثل الصدفية والتهاب المفاصل، أظهر تحسنًا سريعًا ومستمرًا لحالات المرضى المشاركين في التجربتين ممن يعانون التهاب الغدد العرقية القيحي.

- الكلاسكوتيرون مضاد ثوري لـ«حب الشباب»

وأوضحت الشركة أن المرض الجلدي المؤلم الذي لا تتوفر له سوى القليل من العلاجات يصيب نحو 1% من الناس غير أن من الصعب تشخيصه.

وإلى جانب عقار «إنتريستو» لعلاج قصور القلب، يعد «كوزنتيكس» من بين محركات نمو الإيرادات الرئيسية لشركة «نوفارتس»، إذ ارتفعت مبيعات هذا المنتج 9 بالمئة لتصل إلى 1.28 مليار دولار خلال الربع من مارس إلى يونيو.

وقالت «نوفارتس» إن نتائج المرحلة الثالثة من التجربتين تم تقديمها إلى السلطات في أوروبا، وسيتم تقديمها أيضًا إلى الجهات التنظيمية المعنية في الولايات المتحدة هذا العام للحصول على تصريح باستخدام العقار لعلاج هذا المرض. وأضافت أنه سيتم نشر بيانات تجارب المتابعة طويلة المدى العام المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جثمان ملكة بريطانيا ينطلق من قصر «بالمورال» في رحلة وداع تاريخية

جثمان ملكة بريطانيا ينطلق من قصر «بالمورال» في رحلة وداع تاريخية
لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر

لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر
هدف قاتل يقود «إنتر» للفوز على «تورينو» في الدوري الإيطالي

هدف قاتل يقود «إنتر» للفوز على «تورينو» في الدوري الإيطالي
(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ببطولة أميركا المفتوحة للتنس

(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ببطولة أميركا المفتوحة...
(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في النهائي

(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في ...
بالفيديو.. إيقاف مباراة برشلونة وقادش بسبب أزمة صحية لأحد الجماهير

بالفيديو.. إيقاف مباراة برشلونة وقادش بسبب أزمة صحية لأحد الجماهير
ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة

ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة
القوات الأوكرانية تستعيد غراكوف منازل مدمرة وطرق مليئة بالفجوات

القوات الأوكرانية تستعيد غراكوف منازل مدمرة وطرق مليئة بالفجوات
قصر باكينغهام: جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر

قصر باكينغهام: جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر
وفاة رئيس مكتب تشغيل الكهرباء في درنة صعقا أثناء أداء عمله

وفاة رئيس مكتب تشغيل الكهرباء في درنة صعقا أثناء أداء عمله
انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»

انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»
تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟

تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟
غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية

غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية
فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة

فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع

مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)

فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)
تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟

«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
«رقابة الأدوية» يوضح حقيقة احتواء مستحضرات التجميل على مواد مسرطنة
«رقابة الأدوية» يوضح حقيقة احتواء مستحضرات التجميل على مواد ...
شلل الأطفال يضرب نيويورك مجددا
شلل الأطفال يضرب نيويورك مجددا
الساعة البيولوجية للإنسان أداة فاعلة في مواجهة الأمراض
الساعة البيولوجية للإنسان أداة فاعلة في مواجهة الأمراض
حيل للتخلص من ثبات الوزن أثناء الحمية الغذائية
حيل للتخلص من ثبات الوزن أثناء الحمية الغذائية
نتائج واعدة للقاح جديد ضد الملاريا
نتائج واعدة للقاح جديد ضد الملاريا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماذا يحدث للدماغ بعد عامين من الإصابة بـ«كورونا»؟
ماذا يحدث للدماغ بعد عامين من الإصابة بـ«كورونا»؟...
كل ما تريد معرفته عن حقن «ساكسيندا» للتنحيف
كل ما تريد معرفته عن حقن «ساكسيندا» للتنحيف...
«رقابة الأدوية» يوضح حقيقة احتواء مستحضرات التجميل على مواد مسرطنة
«رقابة الأدوية» يوضح حقيقة احتواء مستحضرات التجميل على مواد ......
خطوات بسيطة لنظام غذائي يحافظ على قلبك
خطوات بسيطة لنظام غذائي يحافظ على قلبك...
كيف تحمي عظامك مع التقدم في العمر؟
كيف تحمي عظامك مع التقدم في العمر؟...
المزيد
التجارب تثبت فاعلية هذا العقار في تخفيف أعراض مرض جلدي مؤلم
التجارب تثبت فاعلية هذا العقار في تخفيف أعراض مرض جلدي مؤلم...
علماء يتوصلون إلى شوكولاتة تخفض مستويات السكر في الدم
علماء يتوصلون إلى شوكولاتة تخفض مستويات السكر في الدم...
«الوطني لمكافحة الأمراض» يناقش مسح عوامل الاختطار للأمراض غير السارية
«الوطني لمكافحة الأمراض» يناقش مسح عوامل الاختطار للأمراض ......
نتائج واعدة للقاح جديد ضد الملاريا
نتائج واعدة للقاح جديد ضد الملاريا...
حيل للتخلص من ثبات الوزن أثناء الحمية الغذائية
حيل للتخلص من ثبات الوزن أثناء الحمية الغذائية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط