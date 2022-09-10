Atwasat

علماء يتوصلون إلى شوكولاتة تخفض مستويات السكر في الدم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 10:30 صباحا
علماء يتوصلون إلى شوكولاتة تخفض مستويات السكر في الدم
نوع من الشوكولاتة يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم خلال «دقائق» (الإنترنت)
alwasat radio

يوضح بحث جديد أن ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الأكل يرتبط بمضاعفات لدى مرضى السكري من النوع الأول والنوع الثاني.

وبناء على ذلك شرعت دراسة، نُشرت في مجلة «Nutrition and Metabolic Insights»، في التحقيق في كيفية تأثير الشوكولاتة الداكنة الخالية من السكر على مستويات السكر في الدم بعد الأكل

ومقارنة بالشوكولاتة الداكنة العادية، تم تحلية النوع المستخدم في الدراسة باستخدام ستيفيا وإريثريتول وإينولين، وفق «روسيا اليوم».

- 9 أطعمة تحسن الحالة المزاجية

وجند الباحثون  13 مشاركا تناولوا 34غ من الشوكولاتة الداكنة الخالية من السكر أو 34غ من الشوكولاتة الداكنة التقليدية. وبعد ذلك، قاس فريق البحث مستويات الجلوكوز في الدم بعد 120 دقيقة من تناول الطعام.

ووجدت الدراسة أن الشوكولاتة الخالية من السكر أدت إلى انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم مقارنة بالشوكولاتة الداكنة التقليدية خلال الوقت نفسه.

وبينما تبدو هذه الدراسة واعدة، أضاف الباحثون أن التأثيرات طويلة المدى على التحكم في الجلوكوز «لا يزال يتعين تحديدها».

ويتمثل السبب الآخر الذي يجعل الشوكولاتة الداكنة مفيدة لمرضى السكري، في محتواها العالي من المغنيسيوم.

 مستويات السكر في الدم 
وتوضح المعاهد الوطنية للصحة أن ارتفاع مستويات السكر في الدم وكذلك مرض السكري ارتبطت بنقص المغذيات الدقيقة، بما في ذلك نقص المغنيسيوم.

وعلاوة على ذلك، يشير الموقع الصحي إلى أن المغنيسيوم قد ثبت أيضا أنه يخفض مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

وأشارت دراسة نُشرت في Journal of Community Hospital Internal Medicine Perspectives، إلى أن الشوكولاتة الداكنة قد تساعد في درء مرض السكري من النوع الثاني.

وتقول النتائج: «بشكل عام، تشير الأدلة من هذه الدراسات إلى أن الكاكاو قد يكون مفيدا في إبطاء تقدم مرض السكري من النوع الثاني وتحسين مقاومة الإنسولين في متلازمة التمثيل الغذائي. وهناك آليات معقولة للتأثيرات المضادة للأكسدة لبوليفينول الكاكاو للتأثير بشكل مباشر على مقاومة الإنسولين، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري».

أعراض السكري من النوع الثاني
تشمل الأعراض الرئيسية لمرض السكري من النوع الثاني ما يلي:
- التبول أكثر من المعتاد (خاصة في الليل)
- الشعور بالعطش طوال الوقت
- الشعور بالتعب الشديد
- فقدان الوزن غير المقصود
- بطء في التئام الجروح
- رؤية مشوشة

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات

(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات
تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟

«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
تشارلز الثالث يرث عرش بريطانيا وثروة شخصية هائلة من والدته

تشارلز الثالث يرث عرش بريطانيا وثروة شخصية هائلة من والدته
دراسة مناخية دولية تحذر من مستقبل دلتا النيل بمصر

دراسة مناخية دولية تحذر من مستقبل دلتا النيل بمصر
المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين

المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين
جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام

جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام
ما وراء الدخان.. الكاتب والكتابة برائحة البارود في المشهد الأدبي الليبي

ما وراء الدخان.. الكاتب والكتابة برائحة البارود في المشهد الأدبي الليبي
القضاء الأميركي يتهم مستشار ترامب السابق بالاحتيال

القضاء الأميركي يتهم مستشار ترامب السابق بالاحتيال
تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية

تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية
انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا

انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا
تشارلز الثالث يخاطب البريطانيين والعالم يرثي الملكة إليزابيث

تشارلز الثالث يخاطب البريطانيين والعالم يرثي الملكة إليزابيث
محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
جريدة «الوسط»: تحشيد عسكري ينذر بمواجهات على مشارف ورشفانة

جريدة «الوسط»: تحشيد عسكري ينذر بمواجهات على مشارف ورشفانة
مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد

مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد
متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي

متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي
قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحذير من القهوة الأميركية «المزيفة»
تحذير من القهوة الأميركية «المزيفة»
«رقابة الأدوية» يوضح حقيقة احتواء مستحضرات التجميل على مواد مسرطنة
«رقابة الأدوية» يوضح حقيقة احتواء مستحضرات التجميل على مواد ...
شلل الأطفال يضرب نيويورك مجددا
شلل الأطفال يضرب نيويورك مجددا
الساعة البيولوجية للإنسان أداة فاعلة في مواجهة الأمراض
الساعة البيولوجية للإنسان أداة فاعلة في مواجهة الأمراض
حيل للتخلص من ثبات الوزن أثناء الحمية الغذائية
حيل للتخلص من ثبات الوزن أثناء الحمية الغذائية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماذا يحدث للدماغ بعد عامين من الإصابة بـ«كورونا»؟
ماذا يحدث للدماغ بعد عامين من الإصابة بـ«كورونا»؟...
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» ......
كل ما تريد معرفته عن حقن «ساكسيندا» للتنحيف
كل ما تريد معرفته عن حقن «ساكسيندا» للتنحيف...
«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»
«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»...
«رقابة الأدوية» يوضح حقيقة احتواء مستحضرات التجميل على مواد مسرطنة
«رقابة الأدوية» يوضح حقيقة احتواء مستحضرات التجميل على مواد ......
المزيد
علماء يتوصلون إلى شوكولاتة تخفض مستويات السكر في الدم
علماء يتوصلون إلى شوكولاتة تخفض مستويات السكر في الدم...
«الوطني لمكافحة الأمراض» يناقش مسح عوامل الاختطار للأمراض غير السارية
«الوطني لمكافحة الأمراض» يناقش مسح عوامل الاختطار للأمراض ......
نتائج واعدة للقاح جديد ضد الملاريا
نتائج واعدة للقاح جديد ضد الملاريا...
حيل للتخلص من ثبات الوزن أثناء الحمية الغذائية
حيل للتخلص من ثبات الوزن أثناء الحمية الغذائية...
الساعة البيولوجية للإنسان أداة فاعلة في مواجهة الأمراض
الساعة البيولوجية للإنسان أداة فاعلة في مواجهة الأمراض...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط