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«الوطني لمكافحة الأمراض» يناقش مسح عوامل الاختطار للأمراض غير السارية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 12:27 مساء
«الوطني لمكافحة الأمراض» يناقش مسح عوامل الاختطار للأمراض غير السارية
المركز الوطني لمكافحة الأمراض يشهد الاجتماع الدورى للجنة العُليا المشرفة على مسح عوامل الاختطار للأمراض غير السارية (فيسبوك)
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عقد بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، الاجتماع الدورى للجنة العُليا المشرفة على مسح عوامل الاختطار للأمراض غير السارية.

وحضر الاجتماع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة، ومدير البرنامج الوطنى لمكافحة السكري، وفق صفحة المركز في «فيسبوك».

وناقش الحضور تقارير اللجنة الفنية للمسح حول مراحل التنفيذ، واعتمد الجدول الزمني النهائي للأنشطة الخاصة بتنفيذ المسح.

- مركز مكافحة الأمراض: استقرار الوضع الوبائي لإصابات «كورونا» في البلاد

وأوضح المنشور أن «مسح عوامل الاختطار للأمراض غير السارية هو مسح دورى تجريه الدول، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية (WHO)، لغرض معرفة انتشار عوامل الاختطار لمجموعة من الأمراض مثل ارتفاع سكر الدم، وضغط الدم، والسمنة وغيرها من العوامل داخل المجتمعات».

 وبحسب الإطار الزمنى الذي أعدته اللجنة المشرفة على البحث، فإنه من المتوقع الشروع فى المسح فى كل المدن الليبية مع نهاية أكتوبر.

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