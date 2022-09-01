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علاج جديد يطلق «بداية نهاية» السل المقاوم للأدوية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 03:05 مساء
علاج جديد يطلق «بداية نهاية» السل المقاوم للأدوية
ممرض بجانب مريض في منطقة لور الفرنسية، 8 يونيو 2018 (أ ف ب)
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شكّل، الأربعاء، يومًا مفصليًا في حياة الطبيب الأوكراني فولوديمير، إذ أنه آخر يوم تناول فيه علاجًا جديدًا مضادًا للسل المقاوم للأدوية وُصف بأنه نقطة تحوّل في المعركة ضد هذا المرض.

وفي ما مضى، كان هذا الطبيب البالغ 25 عاما والمتحدر من كييف، يخضع لعلاج آخر أقل فعالية بنسبة النصف ويتطلب تناول عدد أكبر من الجرعات، ما تسبب له بمضاعفات عصبية، وفق «فرانس برس».

لكنّ هذه الأعراض زالت عندما بدأ بعلاجه الجديد الذي خضع له لستة أشهر فقط، في مقابل عامين للعلاج السابق.

وقال فولوديمير الذي فضّل عدم ذكر شهرته، «لقد كان ذلك سهلًا جدًا». وبيّنت صورة شعاعية أجراها، الأربعاء، خلوّ جسمه من أي أثر للسل. وهو يعتزم حاليا العودة للعمل الأسبوع المقبل بعد إجازة مرضيّة استمرت ثمانية أشهر. وقال «أصبح في إمكاني الآن أن أعيش حياتي مجددًا».

وكان السل يتصدر قائمة الأمراض المعدية الأكثر فتكا في العالم، قبل وصول «كوفيد-19»، مع حصيلة وفيات تبلغ مليونًا ونصف المليون سنويًا.

وما يقرب من 5% من الحالات مقاومة للمضادات الحيوية التي يصفها الأطباء للمرضى، ما يصعّب مهمة علاجها. غير أن نظامًا جديدًا من الأدوية، يسمى «بي بال» لأنه يجمع ثلاثة أنواع من المضادات الحيوية هي البيداكيلين والبرتومانيد واللينزوليد، وُصف بأنه تقدم كبير منذ موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (إف دي إيه) في الولايات المتحدة عليه سنة 2019.

نتائج مشجعة
وأظهرت الأبحاث في العام 2020 أن نظام «بي بال» عالج أكثر من 90% من المرضى، ولكن كان هناك معدل مرتفع من الآثار الجانبية المرتبطة بمضاد لينيزوليد الحيوي، بما في ذلك آلام الأعصاب أو تثبيط نخاع العظام (انخفاض في إنتاج الخلايا المسؤولة عن المناعة).

إلا أن دراسة نُشرت نتائجها، الأربعاء، في مجلة «نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين» غيّرت قواعد اللعبة: فقد أظهرت أن من الممكن تقليل جرعة لينزوليد إلى النصف من دون تقليل فعالية العلاج بشكل كبير.

وأجريت تجربة شملت 181 مشاركا يعانون من مرض السل المقاوم للأدوية في روسيا وجنوب أفريقيا وجورجيا ومولدوفا، وهي بلدان ترتفع فيها معدلات الإصابة بالسل.

وفيما أظهر تناول 1200 ملليغرام من لينزوليد على مدى ستة أشهر فعالية عند 93% من الحالات، فإن هذا المعدل يتراجع إلى 91% عند تقليل الجرعة إلى النصف، إلى 600 ملليغرام.

وفي هذه التجربة، انخفض عدد المشاركين الذين يعانون من اعتلال الأعصاب المحيطية، الذي يسبب آلام الأعصاب، من 38% إلى 24%، بينما انخفض معدل كبت نقي العظم من 22% إلى 2%.

وقالت فرانشيسكا كونرادي من جامعة «فيتفاترسراند» في جنوب أفريقيا «هذه بداية النهاية لمرض السل المقاوم للأدوية»، مضيفة «كلما عالجت مرض السل في وقت مبكر، قلّت العدوى - إنه مثل كوفيد من نواحٍ عديدة».

تقدم كبير
ومن الأسهل أيضًا على المرضى تناول علاج «بي بال»: ففي حين أن العلاجات السابقة يمكن أن تتطلب تناول 23 قرصًا يوميًا وما يصل إلى 14 ألف حبة في المجموع على مدى عامين، يتكون «بي بال» من خمسة أقراص يوميا - أقل من 750 قرصًا على مدار ستة أشهر.

بالنسبة إلى ناتاليا ليتفينينكو، التي أشرفت على علاجات «بي بال» في أوكرانيا، فإن كمية الحبوب التي يمكن التحكم فيها بدرجة أكبر، تجعل من السهل على المرضى الذين نزحوا بسبب الحرب مواصلة العلاج.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا العام إنها ستحدّث قريبا إرشاداتها للتوصية بأن يستخدم معظم مرضى السل المقاوم للأدوية «بي بال» مع 600 ملليغرام من لينزوليد.

ووصف خبيران في المجال لم يشاركا في دراسة، الأربعاء، النتائج بأنها «تقدم كبير».

كتب جاي ثويتس من جامعة «أكسفورد» البريطانية ونغوين فيت نهونغ من البرنامج الوطني لمكافحة السل الفيتنامي في مقال افتتاحي في مجلة «نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين»، أن علاج «بي بال»، «هو أحد التطورات المميزة في البحث العلمي حول مرض السل هذا القرن».

وتأتي هذه التطورات في وقت أثارت فيه جائحة «كوفيد» مخاوف من موانع عدة تعترض مكافحة مرض السل.

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