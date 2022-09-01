Atwasat

رجل يدخل في غيبوبة بعد تعرضه لـ20 ألف لسعة نحل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 12:10 مساء
رجل يدخل في غيبوبة بعد تعرضه لـ20 ألف لسعة نحل
نحل فوق وردة في سنغافورة، 16 أغسطس 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

دخل رجل يبلغ 20 سنة في غيبوبة بعدما تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل قاتل في الولايات المتحدة، على ما أفادت أسرته ووسيلة إعلامية محلية، الأربعاء.

ومساء الثلاثاء، أُدخل أوستن بيلامي الذي وُضع على أجهزة التنفس الصناعي، عمدًا في غيبوبة داخل المركز الطبي التابع لجامعة سينسيناتي في ولاية أوهايو (شمال الولايات المتحدة)، على ما ذكرت قناة «فوكس 19» المحلية، وفق «فرانس برس».

وقالت والدته شاونا كارتر في منشور كتبته في صفحة أنشئت، الإثنين، لجمع التبرعات ودفع تكاليف الاستشفاء إنه «يكافح من أجل حياته».

ابتلاع النحل
وكان أوستن بيلامي يقطع، صباح الجمعة، شجرة ليمون عندما أزال بالخطأ عشا من النحل القاتل.

ويُعرف هذا النحل الذي يُسمى كذلك بالنحل الأفريقي، بأنه مؤذ جدًا.

أما جدة بيلامي وعمه اللذان كانا قربه، فشهدا على الحادثة من دون تمكنهما من التدخل لأنهما تعرضا بدورهما لهجوم من النحل، بحسب «فوكس 19».

وقالت الجدة فيليس إدواردز إن بيلامي «كان يصرخ، النجدة! ساعدوني!»، و«لم يتمكن أحد من مساعدته». وأضافت «كنت سأحاول صعود السلم للوصول إليه»، لكن «لم أستطع ذلك لأن النحل كان يحاصرني».

وأشارت شاونا كارتر إلى أن الشاب تعرض لأكثر من عشرين ألف لسعة وابتلع نحو ثلاثين نحلة. وقالت لـ«فوكس 19» إن الفريق الطبي لم يتمكن من إخراج النحل منه حتى صباح الأحد.

ويتوقع الأطباء أن يتعافى بيلامي بشكل كامل، بحسب القناة المحلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟

ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ

تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ
بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات

بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق

تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل ...
بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة

بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة
ثورة فبراير وفيكتور هوجو عدو الدولة

ثورة فبراير وفيكتور هوجو عدو الدولة
الجيش الأميركي يوقف 400 مروحية «شينوك» عن العمل

الجيش الأميركي يوقف 400 مروحية «شينوك» عن العمل
بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في الفك

بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في الفك
كل ما تريد معرفته عن حقن «ساكسيندا» للتنحيف

كل ما تريد معرفته عن حقن «ساكسيندا» للتنحيف
وفاة آخر فرد تابع لمجموعة من السكان الأصليين تُعد منقرضة بالبرازيل

وفاة آخر فرد تابع لمجموعة من السكان الأصليين تُعد منقرضة بالبرازيل
عن فن الرواية والتاريخ

عن فن الرواية والتاريخ
كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟

كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟
رسالة من واشنطن لعقيلة والمشري والجماعات المسلحة و«المتدخلين من الخارج»

رسالة من واشنطن لعقيلة والمشري والجماعات المسلحة و«المتدخلين من الخارج»
باشاغا يجدد لأعضاء من مجلسي النواب والدولة استعداده التعاون بغية الوصول للتوافقات المطلوبة

باشاغا يجدد لأعضاء من مجلسي النواب والدولة استعداده التعاون بغية الوصول ...
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل

السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع

شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع
خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»

خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»
ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري

ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
ما هو تأثير مرض السكري على العيون؟
ما هو تأثير مرض السكري على العيون؟
طفرات جديدة لفيروس كورونا مع بداية الشتاء.. وتوقعات بارتفاع الإصابات
طفرات جديدة لفيروس كورونا مع بداية الشتاء.. وتوقعات بارتفاع ...
جودة النوم تقي من الإصابة بأمراض القلب
جودة النوم تقي من الإصابة بأمراض القلب
تحذير بريطاني.. الإنفلونزا قد تأتي مبكرا هذا العام وتتحد مع «كورونا»
تحذير بريطاني.. الإنفلونزا قد تأتي مبكرا هذا العام وتتحد مع ...
عارض ليلي «مخيف» يصاحب أحدث متحور من «أوميكرون»
عارض ليلي «مخيف» يصاحب أحدث متحور من «أوميكرون»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماذا يحدث للدماغ بعد عامين من الإصابة بـ«كورونا»؟
ماذا يحدث للدماغ بعد عامين من الإصابة بـ«كورونا»؟...
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» ......
أفكار لإضافة نكهات لذيذة وصحية إلى ماء الشرب
أفكار لإضافة نكهات لذيذة وصحية إلى ماء الشرب...
60 درجة مئوية كافية لسحق جدري القرود
60 درجة مئوية كافية لسحق جدري القرود...
نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول
نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول...
المزيد
علاج جديد يطلق «بداية نهاية» السل المقاوم للأدوية
علاج جديد يطلق «بداية نهاية» السل المقاوم للأدوية...
رجل يدخل في غيبوبة بعد تعرضه لـ20 ألف لسعة نحل
رجل يدخل في غيبوبة بعد تعرضه لـ20 ألف لسعة نحل...
كل ما تريد معرفته عن حقن «ساكسيندا» للتنحيف
كل ما تريد معرفته عن حقن «ساكسيندا» للتنحيف...
عارض ليلي «مخيف» يصاحب أحدث متحور من «أوميكرون»
عارض ليلي «مخيف» يصاحب أحدث متحور من «أوميكرون»...
تحذير بريطاني.. الإنفلونزا قد تأتي مبكرا هذا العام وتتحد مع «كورونا»
تحذير بريطاني.. الإنفلونزا قد تأتي مبكرا هذا العام وتتحد مع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط