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جودة النوم تقي من الإصابة بأمراض القلب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 10:31 صباحا
جودة النوم تقي من الإصابة بأمراض القلب
دراسة تذهب إلى أن النوم الصحيح يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب (الإنترنت)
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يزيد النوم دون المستوى الأمثل من احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، فيما يسهم النوم الجيد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، حسب دراسة حديثة.

وأوضح مؤلف الدراسة الدكتور أبوبكاري نامبيما من «المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية» في فرنسا: «كان معدل الانتشار المنخفض للنوم الجيد متوقعا نظرا لحياتنا المزدحمة التي تمتد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويجب تعليم أهمية نوعية وكمية النوم لصحة القلب في وقت مبكر من الحياة عندما يجري تأسيس السلوكيات الصحية، ويمكن أن يساعد التقليل من الضوضاء أثناء الليل والتوتر في العمل على تحسين النوم».

وركزت الدراسات السابقة حول النوم وأمراض القلب بشكل عام على عادة نوم واحدة، مثل مدة النوم أو توقف التنفس أثناء النوم، حيث يتوقف التنفس ويبدأ أثناء النوم، بالإضافة إلى ذلك غالبا ما قيمت الدراسات السابقة النوم عند خط الأساس فقط، وفق «روسيا اليوم».

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واستخدمت الدراسة الحالية درجة نوم صحية تجمع بين خمس عادات نوم، وحقق الباحثون في العلاقة بين درجة النوم الأساسية، والتغيرات بمرور الوقت في درجة النوم، وأمراض القلب والأوعية الدموية الحادثة.

وتضمنت هذه الدراسة 7200 مشارك في دراسة باريس المستقبلية الثالثة (PPP3)، وهي جماعة قائمة على الملاحظة قائمة على المجتمع المرتقب، وجرى تجنيد الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 75 عاما وخاليين من أمراض القلب والأوعية الدموية في مركز طبي وقائي بين العامين 2008 و2011، وكان متوسط العمر 59.7 سنة وكان 62% من الرجال. وخضع المشاركون لفحص جسدي واستكملوا استبيانات حول نمط الحياة والتاريخ الطبي الشخصي والعائلي والحالات الطبية.

خمس عادات للنوم
واستخدمت الاستبيانات لجمع معلومات عن خمس عادات للنوم في الأساس وزيارتين للمتابعة، جرى إعطاء كل عامل نقطة واحدة إذا كان هو الأمثل وصفر إذا لم يكن كذلك. جرى حساب درجة نوم صحي تتراوح من صفر إلى 5، مع اعتبار صفر أو 1 ضعيفا و5 يعتبر الأمثل.

أفاد أولئك الذين حصلوا على درجة مثالية أنهم ناموا من 7 إلى 8 ساعات كل ليلة، ولم يعانوا من الأرق مطلقا أو نادرا، ولا يعانون من النعاس المفرط المتكرر أثناء النهار، ولا توقف التنفس أثناء النوم، والنمط الزمني المبكر (كونهم شخصا صباحيا). وقام الباحثون بفحص الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية كل عامين لما مجموعه 10 سنوات.

حصل 10% من المشاركين على درجة نوم مثالية و8% كانت درجاتهم ضعيفة، خلال متابعة استمرت ثماني سنوات، أصيب 274 مشاركا بأمراض القلب التاجية أو السكتة الدماغية.

 درجات النوم والأحداث القلبية الوعائية
حلل الباحثون العلاقة بين درجات النوم والأحداث القلبية الوعائية بعد ضبط العمر والجنس واستهلاك الكحول والمهنة والتدخين ومؤشر كتلة الجسم والنشاط البدني ومستوى الكوليسترول والسكري والتاريخ العائلي للنوبات القلبية والسكتة الدماغية أو الموت القلبي المفاجئ. ووجدوا أن خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية انخفض بنسبة 22% لكل نقطة ارتفاع في درجة النوم عند خط الأساس. وبشكل أكثر تحديدا، مقارنة بأولئك الذين حصلوا على درجة 0 أو 1، كان المشاركون الذين حصلوا على درجة 5 أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية بنسبة 75%.

وقدر الباحثون نسبة الأحداث القلبية الوعائية التي يمكن الوقاية منها بنوم أكثر صحة، ووجدوا أنه إذا كان لدى جميع المشاركين درجة نوم مثالية، فقد يجري تجنب 72% من الحالات الجديدة لمرض القلب التاجي والسكتة الدماغية كل عام.

قال الدكتور نامبيما: «توضح دراستنا إمكانية النوم الجيد للحفاظ على صحة القلب وتقترح أن تحسين النوم مرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية، كما وجدنا أن الغالبية العظمى من الناس يعانون من صعوبات في النوم، أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم ، وهناك حاجة إلى مزيد من الوعي بأهمية النوم الجيد للحفاظ على صحة القلب».

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