طفرات جديدة لفيروس كورونا مع بداية الشتاء.. وتوقعات بارتفاع الإصابات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت منظمة الصحة العالمية، الأحد، بيانا تحذر فيه من أن طفرات جديدة لوباء كورونا قد تظهر فى الأسابيع المقبلة، ونبهت الحكومات إلى ضرورة تعزيز أنشطة المراقبة لرصد هذه الطفرات وتحديد مواصفاتها الوراثية.

وكذلك، دعت المنظمة الأممية إلى تجهيز المنظومات الصحية لمواجهة الارتفاع المحتمل فى عدد الإصابات الجديدة، التي قد تتصاعد بسرعة مع انحسار موجة الحر وبداية فصل البرد والعودة إلى زيادة الاختلاط والتجمعات داخل الأماكن المغلقة.

ويأتى تحذير المنظمة بعدما أظهرت آخر البيانات الصادرة عن المنظمة الدولية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة قد تجاوز 597 مليونا، فيما اقترب عدد الوفيات من 6.5 مليون وبلغ عدد الجرعات اللقاحية الموزعة فى العالم 12.4 مليار، وفق «المصري اليوم».

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وأشارت المنظمة إلى أن العدد الرسمي للوفيات الناجمة عن الإصابة بـ«كورونا» منذ مطلع العام الجاري تجاوز المليون، ما يشكّل مؤشرًا واضحًا على أن الفيروس ما زال يتمتع بقدرة عالية على السريان، وأن المرض ما زال حتى اليوم يتسبب بعشرات الوفيات اليومية، حتى في البلدان التي بلغت مستويات مرتفعة من التغطية اللقاحية بالجرعات الإضافية.

ونبّه خبراء مركز الطوارئ الصحية التابع للمنظمة بأن عودة حركة النقل الجوي إلى الانتعاش منذ مطالع هذا الصيف، وما رافقها من تخفيف تدابير الوقاية والاحتواء، أو إلغائها كليًا في حالات كثيرة، مهّد لارتفاع أكيد في عدد الإصابات الجديدة خلال الفترة المقبلة، ويزيد من احتمالات ظهور طفرات فيروسية جديدة.

انفجار جديد

كما حذّروا من أن انفجارًا جديدًا في عدد إصابات كورونا قد يكون له عواقب خطيرة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والأزمة المعيشية والغذائية فى العديد من البلدان النامية.

في حين أوضحت آخر البيانات المتوفرة لدى منظمة الصحة العالمية أن 99% من تحاليل التسلسل الوراثى للفيروس قد أجريت على متحوّر «أوميكرون» الذي لا تزال طفرته BA.5 هى السائدة على الصعيد العالمى بنسبة 74%، بعدما كانت منتشرة بنسبة 71% في الأسبوع السابق.

وأشارت بعض الدراسات والتحاليل الأولية إلى بعض المتحورات الفرعية الناجمة عن هذه الطفرة، التي قد تكون أكثر فتكًا من المتحور الأصلي وأسرع سريانًا، وليس من المعروف بعد إذا كانت تتمتع بقدرة على التهرّب من المناعة اللقاحية.