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ما هو تأثير مرض السكري على العيون؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 11:52 صباحا
ما هو تأثير مرض السكري على العيون؟
مرض السكري يهدد العيون والرؤية وقد يصل الأمر أحيانًا إلى العمى (الإنترنت)
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تعد إصابة شبكية العين السبب الرئيسي للعمى لدى مرضى السكري، وهو يحدث عند 60% من المرضى، لذا يُعد تأثير مرض السكري على العين خطيرًا جدًا.

وأشار اختصاصي الغدد الصماء والسكري، في المركز الطبي الأوروبي بموسكو، الدكتور أنس الفرج، إلى أن مرض السكري يهدد العيون والرؤية.

ويشير الاختصاصى إلى أن الخطر يهدد الأوعية الدموية الدقيقة المسؤولة عن إمداد العيون بالدم، وفق «روسيا اليوم».

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ويقول: «عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، يصبح سامًا للجسم. وهذا يؤثر بصورة مباشرة في الأوعية الدموية، حيث تبدأ تتلف تدريجيًا. وتتضرر أولًا وقبل غيرها الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة في العيون والكلى».

ووفقا له، إذا كان الشخص يعاني من انحرافات في الأوعية الدموية الدقيقة في العيون، فإنه يشير إلى أن المرض بلغ مرحلة متقدمة. لأن «العيون هي مرآة لصحة الشخص المصاب بالسكري».

ويؤكد الاختصاصي، على أن الرؤية يمكن أن تتضرر من السكري، ولكن هذا يظهر عادة في المراحل المتقدمة من المرض. لذلك من المهم جدًا البدء بالعلاج مبكرًا وفي الوقت المناسب واتباع توصيات ونصائح الطبيب.

أعراض بدء تأثير السكري على العين
تظهر عدة أعراض من خلالها يجري التعرف أن تأثير مرض السكري على العين قد بدأ، وحينها يجب المتابعة الفورية مع الطبيب، وفق «ويب طب».

وتمثلت هذه الأعراض بالآتي:
الرؤية المزدوجة أو المشوشة.
رؤية أضواء لامعة وحلقات وبقع فارغة أو مظلمة.
الألم عند الضغط على إحدى العينين أو كلتيهما.
اضطراب رؤية الأشياء.

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