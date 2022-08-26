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استهلاك الشباب الأميركيين للماريجوانا يسجل مستويات قياسية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 10:35 صباحا
استهلاك الشباب الأميركيين للماريجوانا يسجل مستويات قياسية
نبتة ماريجوانا في لاس فيغاس في 6 يوليو 2017 (أ ف ب)
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أظهرت دراسة حديثة تسجيل استخدام الماريجوانا بين الشباب الأميركيين مستويات قياسية في العام الماضي، مع ارتفاع استخدام المواد المسببة للهلوسة.

وقال 43% من بين خمسة آلاف شاب تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عاماً شملهم الاستطلاع، إنهم استخدموا الماريجوانا في العام الماضي، مقارنة بـ 34% في عام 2016 و29% في عام 2011، وفق دراسة «مراقبة المستقبل» حديثة نشرت نتائجها جامعة ميشيغن، وفق «فرانس برس».

وقال 29% من المستطلعين إنهم استخدموا الماريجوانا في الشهر المنصرم في عام 2021، مقارنة بـ21% في عام 2016 و17% في عام 2011.

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وتضاعف الاستهلاك اليومي تقريباً خلال عشر سنوات، إذ ارتفع من 6% في عام 2011 إلى 11% في عام 2021.

وبحسب معدي الدراسة الممولة من المعاهد الأميركية للصحة، فإن مستويات تعاطي الماريجوانا في عام 2021 هي «الأعلى منذ بدء تسجيل هذه الاتجاهات في عام 1988».

 المواد المسببة للهلوسة
وبالنسبة إلى المواد المسببة للهلوسة، أفاد 8% من الشباب بأنهم تناولوا «إل إس دي» و«إم إم دي إيه» (المكون النشط في الإكستاسي) والميسكالين وصبار البيوت والفينول الخماسي الكلور في عام 2021، مقارنة بـ5% في عام 2016 و3% في عام 2011.

وقال ما يقرب من 82% من المستجيبين إنهم شربوا الكحول في الاثني عشر شهراً الماضية، وهو انخفاض طفيف مقارنة بعام 2016 (83,5%) و 2011 (83,8%).

لم توضح الدراسة الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أرقام الاستهلاك، لكن القنب الترفيهي أصبح الآن قانونياً في ما يقرب من 20 ولاية في جميع أنحاء البلاد.

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