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لأول مرة بأوروبا.. مسيّرة تنقل أنسجة بشرية من مستشفى إلى آخر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 11:30 صباحا
لأول مرة بأوروبا.. مسيّرة تنقل أنسجة بشرية من مستشفى إلى آخر
مسيرة تابعة لشركة «هيليكوس» البلجيكية تنقل أنسجة بشرية من مستشفى إلى آخر بمدينة أنتويرب شرق بلجيكا، 23 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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أجرت مسيّرة، الثلاثاء، رحلات تجريبية بمدينة أنتويرب في شرق بلجيكا، لنقل أنسجة بشرية من مستشفى إلى آخر لغايات التحليل، في تجربة غير مسبوقة في أوروبا قد توفّر وقتًا ثمينًا خلال العمليات الجراحية.

وأقلعت المسيَّرة التي تديرها شركة «هيليكوس»، من مبنى تابع لشبكة مستشفيات «زي إن إيه» في أنتويرب، ثم هبطت بعد أربع دقائق على سطح مستشفى «سينت أوغوستوس» التابع لشبكة مستشفيات «جي زي إيه» على بُعد 800 متر. وفي داخل أنبوب متصل بالطائرة المسيرة، كان هناك قارورة تحوي أنسجة بشرية يُحتمل أن تكون سرطانية لتحليلها في مختبرات مستشفى «سينت أوغوستوس»، وفق «فرانس برس».

هذه الرحلة التجريبية التي استُتبعت بثلاث رحلات أخرى خلال اليوم، هي الأولى من نوعها في أوروبا. و«هيليكوس» هي الشركة الأوروبية الوحيدة التي تلقت، في منتصف يونيو، الإذن بتنظيم رحلات جوية لأغراض طبية لمسيّرات تحلق في أجواء مدينة ويجري التحكم بها عن بعد خارج نطاق رؤية الشركة المشغلة.

وتأتي هذه الاختبارات التي أجريت بواسطة جهاز مصنوع من شركة «سابكا» البلجيكية، قبل إقرار القواعد الأوروبية الجديدة المتوقعة العام 2023، والتي ستسمح بتعميم نقل الأنسجة البشرية بواسطة المسيّرات.

غياب الاختناقات المرورية
وتعوّل «هيليكوس» على تطوير المشروع تجاريا وإطلاق رحلات منتظمة بحلول العام 2024.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة «هيليكوس» ميكاييل شميم لوكالة «فرانس برس»، «في مواجهة التكاليف المتزايدة للأنظمة الصحية، يمكن وضع خدمات تقنية طبية باهظة بينها المختبرات في مكان واحد»، ما يسمح للمستشفيات المجاورة بإرسال عيناتها.

مع ذلك، فإن «الميزة الكبرى للطائرات المسيرة تكمن في الجمع بين السرعة، من خلال تقليل معدل وقت النقل، والانتظام، ما يضمن الموثوقية اللوجستية»، بحسب شميم.

ويستعد مديرو مجموعتي المستشفيات «زي إن إيه» و«جي زي إيه» لدخول القواعد الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ.

وقالت رئيسة مستشفيات «زي إن إيه» إلس فان دوسبرغ «إن أوقات التسليم حيوية، وغياب الاختناقات المرورية في الجو يضمن وقتا موثوقا للرحلة»، مشيرة إلى أن الرحلة التي تستغرق 21 دقيقة بالسيارة «ستستغرق 10 دقائق بالطائرة المسيّرة».

أكياس الدم
وتعالج المختبرات الأربعة لشبكتي مستشفيات «زي إن إيه» و«جي زي إيه» سنويا 1200 عينة مسحوبة خلال عمليات جراحية ويتعين تحليلها بشكل عاجل، لا سيما للكشف عن الخلايا السرطانية، من أجل تحديد استمرار العملية. ويجري نقل هذه العينات برا، أحيانا عن طريق سيارة أجرة.

وقالت اختصاصية علم الأمراض في مستشفيات «جي زي إيه» سابين دوكليرك «عند إزالة الورم، يحاول الجراح تجنيب الأنسجة المحيطة قدر الإمكان، لكن لضمان إزالة الورم تماما، يجري إرسال العينات إلى المختبر أثناء العملية» ويجب أن تصدر النتائج «في غضون ثلاثين دقيقة».

وفي الوقت الحالي، وحدها العينات المعدة للتحليل فقط (الأنسجة البشرية والبول وعينات الدم) هي المعنية بعمليات النقل بواسطة المسيّرات، لكن شركة «هيليكوس» تبحث في إمكانية نقل أكياس الدم أو الأعضاء من أجل عمليات الزرع. ويستذكر شميم «لقد أجرينا دراسات، لكن الأمر سيستغرق سنوات، لأن التحدي أكثر تعقيدًا: فمع نقل عينات أكبر حجما، يجب إضافة عناصر تبريد».

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