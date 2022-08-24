خطوات بسيطة لنظام غذائي يحافظ على قلبك

القاهرة - بوابة الوسط

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في صحة القلب ويمكن أن يؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب حيث يمكن لبعض الأطعمة أن تؤثر على ضغط الدم والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب، وبالنسبة لشخص مُصاب بأحد أمراض القلب، فإن اتباع نظام غذائي لمرضى القلب هو أحد أهم أركان العلاج جنبًا إلى جنب مع العادات الصحية الأخرى، والتي يمكن أن تُبطئ أو حتى تعكس جزئيا تضيق شرايين القلب وتساعد في منع المزيد من المضاعفات.

وفي هذا السياق يقول أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي إن مرضى الأمراض المزمنة خاصة القلب والسكر يحتاجون إلى نظام غذائي شديد الحرص خوفًا من الإصابة بأي مضاعفات صحية، ويعتبر الخيار الأفضل لهم في أنظمة التغذية هو الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات على العديد من العناصر الغذائية الصحية، لأن الألياف الموجودة في الفاكهة والخضار تساعد في خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم، كما يساعد النظام الغذائي النباتي أيضًا على تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل فرص الانسداد.



مع زيادة تناول الحبوب الكاملة وتقليل كمية الملح والسكر في النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على وزن الجسم ضمن المُعدّل الطبيعي مع الابتعاد عن التدخين وتجنب شرب الكحول حيث يعتبر استهلاك المشروبات الكحولية من الأسباب الأساسية المؤدية لحدوث أمراض القلب، ويساعد تجنبها في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ويساعد على عيش حياة أفضل.

ويضيف الدكتور راضي أنه ينبغي على مرضى القلب الإكثار من تناول الأسماك والتي هي مصدر مهم للبروتينات وخاصة الأسماك الزيتية والتي تتضمن:

السلمون

الماكريل

السردين

التونا

ينبغي على مرضى القلب تناول وجبتين أسبوعيًا من السمك على الأقل؛ وذلك لأنها غنية بالحمض الدهني «أوميغا- 3» الذي يساهم في في خفض مخاطر ارتفاع ضغط الدم ويخفض مستويات الكوليسترول والشحوم الثلاثية.

ويؤكد أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي على أهمية السيطرة على الأمراض التي تؤثر على صحة القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري ومتابعتها جيدًا لضمان عدم حدوث أي مضاعفات مفاجئة بالقلب.

أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي