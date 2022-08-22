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كيف تحمي عظامك مع التقدم في العمر؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 01:47 مساء
كيف تحمي عظامك مع التقدم في العمر؟
حماية عظامك أمر بالغ الأهمية خصوصا مع التقدم في العمر (الإنترنت)
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تحتاج إلى حماية عظامك بأي ثمن، خصوصا مع التقدم في العمر، إذ تنتشر أمراض هشاشة العظام وضعفها وتآكلها.

ومن الطرق الجيدة للقيام بذلك أن تكون نشيطا وأن تحافظ على مخزون جسمك من فيتامين «د» والكالسيوم، وتأكد أيضا من أنك تتناول ما يكفي من البروتين عالي الجودة، بحسب «دايلي ميل».

وتنص إرشادات هيئة الصحة البريطانية (NHS)، على أن النساء من جميع الأعمار يجب أن يأكلن حوالي 45 غراما من البروتين يوميا والرجال 55 غراما.

- إجراءات تسهم في الحفاظ على قوة العظام

للحصول على عظام صحية، لا تحتاج فقط إلى فيتامين د والكالسيوم (تشمل المصادر الجيدة منتجات الألبان والسردين والخضروات الورقية الخضراء) ولكن أيضا البروتين، وفق «اليوم السابع».

من خلال تعبئة نظامك الغذائي بالأنواع الصحيحة من الطعام، يمكنك الحصول على الكثير من البروتين في نظام غذائي نباتي لكن الأشخاص الذين يتجنبون اللحوم والأسماك يميلون إلى تناول كميات أقل.

 تتناول اللحوم
وحتى لو كنت تتناول اللحوم، فقد لا تحصل على ما يكفي من البروتين، خاصة إذا كان عمرك 60 عاما أو أكثر. مع تقدمنا في السن، لا تكون أجسامنا جيدة في امتصاص البروتين أو الاستفادة منه.

يؤدي نقص البروتين إلى حدوث كسور، فضلا عن ضعف العضلات وتقليل فعالية جهاز المناعة.

أظهرت دراسات متعددة أن تناول مزيد البروتين، خاصة إذا كنت مصابا بهشاشة العظام، يؤدي إلى تحسين صحة العظام، ومعدل أبطأ لفقدان العظام وتقليل خطر الإصابة بكسور الورك، بشرط أن تحصل أيضا على ما يكفي من الكالسيوم في نظامك الغذائي.

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