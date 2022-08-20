Atwasat

بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 04:03 مساء
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية
الطبيب المصري هاني عبد الجواد سليمان والفتاة الإماراتية هند (فيسبوك)
alwasat radio

نجح طبيب مصري في إعادة فتاة إماراتية للسير على قدميها بعد شلل 18 سنة، في عملية جراحية وصفت بـ«المعجزة».

ونشر الدكتور هاني عبد الجواد سليمان، ‏استشاري جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار، بمركز القاهرة الدولي لجراحة العمود الفقري فيديو، على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، وهو يتحدث لوالد الفتاة هند، فور انتهاء الجراحة.‏

وفي الفيديو، يطمئن الطبيب المصري والد الفتاة الإماراتية، قائلًا: «هند زي الفل، هند قوية، وبتحرك رجليها وتتنفس وتشيل الأنبوبة، اليوم أسعد أيام حياتي»، ويضيف موجهًا رسالة للأب الذي ظل يرى معاناة ابنته لسنوات طويلة: «بس أنت جامد واستحملت كتير، العملية صعبة جدًا أصعب مما كنت متخيل»، وفق «العين».

- «قلوب صغيرة».. 53 جراحة ناجحة لأطفال ليبيين عانوا تشوهات خلقية

ليرد الأب المشتاق لرؤية ابنته: «أنا قلت لو الدكتور استطاع عمل هذه العملية فلن يجد أي صعوبة في عملية أخرى، كرم الله واسع».

وكشف الطبيب كواليس الجراحة الخطرة، مؤكدًا أنه كان سيتخذ قرارًا بالتراجع عنها، يقول: «أنا عملت عمليات كتير، لكن هند كانت صعبة، لحد ما فتحت الجلد كنت هقفله تاني، مش لاقي العمود الفقري».

هي معجزة
ويقول الطبيب وهو يعرض بعض صور العملية الجراحية للأب: «هي معجزة، الإشاعة كانت بتقول إن هند حاجة مستحيل نقدر نلمسها، كرم ربنا كبير جدًا، من ساعة ما خدت القرار وأنا كنت متخوف.. هند هتستفيد من ظهرها، مكنش عندها بطن. هند بقت إنسانة تانية».

وكانت الأسرة فقدت الأمل في إصلاح الاعوجاج والتحدب الشديد في عمودها الفقري، وتسرب هذا الشعور للأسرة بعد أن أخبرها الأطباء بعد رحلة علاجية في ألمانيا قبل نحو 7 سنوات، أن إجراء الجراحة لها يعني خيارين لا ثالث لهما، وهما إما أن تخرج متوفاة من الجراحة أو مشلولة.

وخلال السبع سنوات الماضية، كانت المشكلة تزداد مع تقدم الفتاة ( 18 عامًا) في النمو، الأمر الذي أضاف صعوبة لحالة مرضية كانت صعبة في الأساس.

الطبيب المصري هاني عبد الجواد سليمان ووالد الفتاة الإماراتية هند (فيسبوك)
الطبيب المصري هاني عبد الجواد سليمان ووالد الفتاة الإماراتية هند (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس

كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس
فرانس برس: الناشطة السعودية المحكومة بالسجن 34 عاما لم تأخذ التهديدات على محمل الجد

فرانس برس: الناشطة السعودية المحكومة بالسجن 34 عاما لم تأخذ التهديدات على محمل ...
إجراء عمليات جراحية معقدة في مستشفى العيون بطرابلس

إجراء عمليات جراحية معقدة في مستشفى العيون بطرابلس
كلوب يتحدث عن المواجهة الصعبة بين ليفربول مع الجريح يونايتد

كلوب يتحدث عن المواجهة الصعبة بين ليفربول مع الجريح يونايتد
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)

«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني...
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»

«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»
نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول

نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول
نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد

نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد
كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية

كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية
جريدة «الوسط»: وقائع فساد من العيار الثقيل يكشفها النائب العام

جريدة «الوسط»: وقائع فساد من العيار الثقيل يكشفها النائب العام
مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي

مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي
سياسيون يختلفون حول إعادة الدائرة الدستورية.. مؤيدون: ننتظر إحقاق الحق.. ومعارضون: ليس وقته

سياسيون يختلفون حول إعادة الدائرة الدستورية.. مؤيدون: ننتظر إحقاق الحق.. ...
مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس

مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس
أرتال الماجري تكتب: فساد الحياة الثقافية يهدد مسيرة المنتج الإبداعي

أرتال الماجري تكتب: فساد الحياة الثقافية يهدد مسيرة المنتج الإبداعي
كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة

كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة
الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»

الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»
الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور

الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور
خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية

خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
أفكار لإضافة نكهات لذيذة وصحية إلى ماء الشرب
أفكار لإضافة نكهات لذيذة وصحية إلى ماء الشرب
60 درجة مئوية كافية لسحق جدري القرود
60 درجة مئوية كافية لسحق جدري القرود
عجينة مشعة تشفي من سرطان الجلد الفاتح
عجينة مشعة تشفي من سرطان الجلد الفاتح
الاكتفاء بالماء فقط لمدة شهر.. نتائح صحية مذهلة
الاكتفاء بالماء فقط لمدة شهر.. نتائح صحية مذهلة
أخصائي تغذية مصري يحذر من استخدام أدوية السكري في «التخسيس»
أخصائي تغذية مصري يحذر من استخدام أدوية السكري في «التخسيس»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«حقنة الزيت».. قتلت «العملاق» ويستخدمها الشباب لبناء العضلات سريعا
«حقنة الزيت».. قتلت «العملاق» ويستخدمها الشباب لبناء العضلات......
يصب البشر والحيوانات.. اكتشاف فيروس جديد مميت
يصب البشر والحيوانات.. اكتشاف فيروس جديد مميت...
مقاومة الإنسولين وزيادة الوزن
مقاومة الإنسولين وزيادة الوزن...
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة ......
أعراض الإصابة بضربة الشمس وطرق الوقاية منها
أعراض الإصابة بضربة الشمس وطرق الوقاية منها...
المزيد
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» ......
نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول
نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول...
الولايات المتحدة تتيح فئة من أجهزة السمع من دون وصفة طبية
الولايات المتحدة تتيح فئة من أجهزة السمع من دون وصفة طبية...
أخصائي تغذية مصري يحذر من استخدام أدوية السكري في «التخسيس»
أخصائي تغذية مصري يحذر من استخدام أدوية السكري في «التخسيس»...
الاكتفاء بالماء فقط لمدة شهر.. نتائح صحية مذهلة
الاكتفاء بالماء فقط لمدة شهر.. نتائح صحية مذهلة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط