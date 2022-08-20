بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية

القاهرة - بوابة الوسط

نجح طبيب مصري في إعادة فتاة إماراتية للسير على قدميها بعد شلل 18 سنة، في عملية جراحية وصفت بـ«المعجزة».

ونشر الدكتور هاني عبد الجواد سليمان، ‏استشاري جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار، بمركز القاهرة الدولي لجراحة العمود الفقري فيديو، على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، وهو يتحدث لوالد الفتاة هند، فور انتهاء الجراحة.‏

وفي الفيديو، يطمئن الطبيب المصري والد الفتاة الإماراتية، قائلًا: «هند زي الفل، هند قوية، وبتحرك رجليها وتتنفس وتشيل الأنبوبة، اليوم أسعد أيام حياتي»، ويضيف موجهًا رسالة للأب الذي ظل يرى معاناة ابنته لسنوات طويلة: «بس أنت جامد واستحملت كتير، العملية صعبة جدًا أصعب مما كنت متخيل»، وفق «العين».

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ليرد الأب المشتاق لرؤية ابنته: «أنا قلت لو الدكتور استطاع عمل هذه العملية فلن يجد أي صعوبة في عملية أخرى، كرم الله واسع».

وكشف الطبيب كواليس الجراحة الخطرة، مؤكدًا أنه كان سيتخذ قرارًا بالتراجع عنها، يقول: «أنا عملت عمليات كتير، لكن هند كانت صعبة، لحد ما فتحت الجلد كنت هقفله تاني، مش لاقي العمود الفقري».

هي معجزة

ويقول الطبيب وهو يعرض بعض صور العملية الجراحية للأب: «هي معجزة، الإشاعة كانت بتقول إن هند حاجة مستحيل نقدر نلمسها، كرم ربنا كبير جدًا، من ساعة ما خدت القرار وأنا كنت متخوف.. هند هتستفيد من ظهرها، مكنش عندها بطن. هند بقت إنسانة تانية».

وكانت الأسرة فقدت الأمل في إصلاح الاعوجاج والتحدب الشديد في عمودها الفقري، وتسرب هذا الشعور للأسرة بعد أن أخبرها الأطباء بعد رحلة علاجية في ألمانيا قبل نحو 7 سنوات، أن إجراء الجراحة لها يعني خيارين لا ثالث لهما، وهما إما أن تخرج متوفاة من الجراحة أو مشلولة.

وخلال السبع سنوات الماضية، كانت المشكلة تزداد مع تقدم الفتاة ( 18 عامًا) في النمو، الأمر الذي أضاف صعوبة لحالة مرضية كانت صعبة في الأساس.

الطبيب المصري هاني عبد الجواد سليمان ووالد الفتاة الإماراتية هند (فيسبوك)