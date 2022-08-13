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تعرف إلى الكمية المناسبة لتتناولها يوميا من البطيخ

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 10:36 صباحا
تعرف إلى الكمية المناسبة لتتناولها يوميا من البطيخ
من الأفضل تناول البطيخ الأحمر كوجبة خفيفة (الإنترنت)
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يتساءل البعض عما إذا كان البطيخ غذاء أم وجبة خفيفة، وما مقدار الكمية المناسبة التي يمكن تناولها في المرة الواحدة، وهذا ما تجيب عنه خبيرة تغذية روسية.

تقول الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، إنه من الأفضل تناول البطيخ الأحمر كوجبة خفيفة منفصلة عن باقي الطعام، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، ويمكن تناول 200 غرام منه في المرة الواحدة، وفق «روسيا اليوم».

وتضيف: «لاحاجة لتناول كيلوغرامات من البطيخ الأحمر. فـ100 غرام منه تحتوي على 25-27 سعرة حرارية، أي أن كيلوغرام واحد منه يحتوي على 250 سعرة حرارية، وهذا يشكل عبئا ثقيلا من السكر، ومن غير المرجح أن ينفقها الإنسان بسرعة. أي أنه مثل وجبة غذاء كاملة. ولكن مع ذلك لا ينصح بجعله بديلا لوجبة الغذاء الاعتيادية. وينصح بتناول 200 غرام من البطيخ الأحمر في المرة الواحدة كوجبة خفيفة، بدلا من تناول البسكويت أو الحلوى».

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وحسب الخبيرة، يمكن تناول 200 غرام من البطيخ الأحمر أربع مرات في اليوم. أي سيحصل الجسم في كل مرة تقريبا على 50 سعرة حرارية، وهذه تكفي خلال الفترة بين الفطور والغداء، ويمكن تناوله بعد الظهر قبل فترة التجوال المسائية، ما يساعد على حرق السكر».

وتوضح سولوماتينا أنه يجب على بعض الأشخاص تناول البطيخ الأحمر بحذر.

وتختتم الخبيرة الروسية بالقول إن: «للبطيخ الأحمر تأثير مدر للبول، وهناك حالات تتطلب تناوله بحذر. فإذا كان الشخص يعاني من وجود الرمل أو الحصى في الكلى، فيمكن للبطيخ الأحمر تحريك الحصى. وإذا كان الشخص يتناول أدوية مدرة للبول، أو يعاني من اضطراب في عمل القلب والأوعية الدموية، أو الجهاز الهضمي، فعليه تناوله بحذر. وأما إذا كان يعاني من مرض السكري فعليه الامتناع عن تناوله. بالطبع هذه حالات شخصية منفردة ويمكن استشارة الطبيب بشأنها».

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