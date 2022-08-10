حمية غذائية لطفلك دون حرمان

القاهرة - بوابة الوسط

من أصعب القرارات التي يمكن اتخاذها لطفلك هو تنظيم حمية غذائية هدفها إنقاص الوزن للحفاظ على جسمه سليما متوازنا؛ لذلك نقدم إليكِ اليوم نصائح مهمة يجب اتباعها لتطبيق حمية غذائية مناسبة لطفلك دون حرمان مع الحفاظ على تناول جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها بناء جسمه في هذه الفترة وتحوله من حمية غذائية موقتة إلى نظام حياة طبيعي وممتع وذلك وفقا لأخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي.

يقول الدكتور راضي: «الطفل من 6 إلى 12 سنة بحاجة لنظام غذائي حياتي صحي، يتبع فيه عادات غذائية سليمة من أجل أن ينمو بطريقة صحية، ويحصل على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها لتكوين بنيته الجسدية والعضلية بطريقة صحيحة».

ويضيف راضي أن تغذية الأطفال تعتمد على مبادئ تغذية البالغين نفسها حيث يحتاج كل شخص إلى أنواع العناصر الغذائية ذاتها، مثل الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والبروتينات والدهون. ولكن يحتاج الأطفال بصفة خاصة إلى كميات مختلفة من أنواع معينة من العناصر الغذائية حسب فئاتهم العمرية.

ويشير إلى أنه لا توجد طريقة مثالية وفعالة لمساعدة طفلك في إنقاص وزنه أفضل من اتباع نظام غذائي طويل الأمد دون حرمان من أي عنصر من العناصر الغذائية مع الالتزام بعادات الأكل الصحية وجعلها نظاما عاما في الحياة، وهناك بعض النقاط التي تساعد طفلك في إنقاص وزنه دون اتباع حمية صارمة نقدم إليكم بعضها في النقاط التالية:

- وضع نظام غذائي مكتمل العناصر الغذائية لمساعدتهم في النمو وعدم الضغط على الطفل بسبب شكله وحجمه.



- الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فإن فقدان الوزن بمقدار نصف كيلو في الأسبوع هو هدف جيد، كلما كان الهدف أكثر قابلية للتحقيق، زاد احتمال استمرار طفلك على هذا النظام الغذائي لوقت أطول.



- ممارسة الرياضة، فالمشي والركض وركوب الدراجات هي طرق رائعة لحرق السعرات الحرارية، وهي أيضا هوايات مفضلة لدى الأطفال.



- تغيير عادات الأكل للأسرة بأكملها، لتشجيع الطفل ودعمه.



- لا تقدم وجبات الطعام إلا في المطبخ أو غرفة الطعام دون أي مشتتات أخرى مثل التلفزيون، لأنه إذا كان طفلك يأكل في أثناء مشاهدة التلفزيون، فقد لا يكون على دراية بكمية الطعام التي يتناولها، وينتهي به الحال إلى الإفراط في تناول الطعام واكتساب الوزن.



- تطبيق تقنيات تعديل السلوك مثل منح الطفل مكافأة حين يلتزم مثلا بشرب الماء بدلا من الصودا لمدة أسبوع أو استبدال الحلويات المصنعة بالفاكهة وهكذا.

ويوضح أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي نظاما صحيا متوازنا يتماشى مع جميع أفراد الأسرة للبداية به مع طفلك لكي يعتاد تطبيق حمية غذائية مفيدة ومكتملة العناصر تعرفوا عليه معنا واحرصوا على تطبيقه.

الفطور:

- شريحة من التوست الأسمر، أو العيش، بمقدار ربع رغيف مع شريحة من الجبن الأبيض القليل الدسم، مع شرائح الخضار.

- أو شريحة من التوست، مع بيضة مسلوقة، أو الأومليت مع شرائح الطماطم والخيار.

- أو كوب من الحليب قليل الدسم، مع نصف كوب من حبوب الإفطار كورن فليكس أو جرانولا مع العسل.

- يتبع الفطور وجبة خفيفة من الفاكهة، مثل 3 حبات تمر، مع ثمرة موز صغيرة الحجم، أو برتقالة، مع حبتين من التين المجفف أو فاكهة محببة لطفلك.

- وجبة خفيفة ثانية في الفترة الصباحية، تتكون من: كوب من الحليب نصف دسم أو الزبادي مع 3 حبات من عين الجمل، أو 7 حبات من اللوز أو بسكويت شوفان أو مكعب شوكولاتة صغير.

الغداء:

- يمكن إعداد جميع الأطباق المتنوعة، مثل: الدجاج مع الخضار في الفرن، الملوخية باللحم البقري مع الأرز، أو بازلاء مع اللحم، أو الدجاج مع البرغل، على أن يتناول الطفل قطعتين صغيرتين من اللحوم مع 5 ملاعق من الأرز، وطبق من السلطة المتنوعة، كما يجب أن تحرص الأم على استخدام القليل من الزيوت النباتية عند إعداد الوجبات وعدم استخدام القلي.

- يليها وجبة خفيفة من الفاكهة، كثمرة تفاح أو شريحة من المانجو، وشرائح من الخيار والجزر المقدمة للطفل.

العشاء:

- يتم تناول وجبة العشاء الخفيفة المكونة من: كوب الزبادي مع ملعقة من الشوفان أو الجرانولا، والقليل من الزبيب والمكسرات بمقدار ملعقة طعام، أو استبدالها بساندويتش من اللبنة، أو الجبن، مع الخضار، وقبل النوم كوب من الحليب الدافئ قليل الدسم.

ويؤكد الدكتور محمد راضي الحرص على تنظيم أوقات الطعام وترتيبها حتى يتعود الطفل على الأكل عند الجوع وليس في أوقات الفراغ مع شرب الكثير من المياه ونوم ساعات كافية ليستفيد جسم الطفل وينمو نموا سليما.

أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي