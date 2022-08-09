«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طبرق الطبي استقدام الطبيب الزائر، البروفيسور هاني شنيب، أستاذ جراحة الأوعية الدموية والقلب في جامعة أريزونا الأميركية.

وقال المركز في صفحته على «فيسبوك» إن البروفيسور شنيب سيجري عمليات القسطرة الطرفية (الساقين) وسيكون متواجدًا لمدة 4 أيام بالمركز الطبي، ما بين 2 و6 سبتمبر.

وأوضح المنشور: «يقوم بتحضير الحالات وتجهيزها الدكتور معتز جمعة حمد، أخصائي جراحة الأوعية وقسطرة الشرايين الطرفية بالعيادة الخارجية بالمركز يوم الأربعاء الساعة 9 صباحًا».

- عالم ليبي ينجز أبحاثا لتشخيص سرطان المريء باستخدام الذكاء الصناعي

والجراح العالمي شنيب، من مواليد درنة، وعاش فترة شبابه وترعرع في بنغازي وأصوله من مدينة زليتن، حيث درس مرحلة الثانوية بمدينة بنغازي في مدرسة شهداء يناير.

ودرس البروفيسور هاني شنيب تعليمه العالي في مصر، وهو أستاذ جراحة القلب والصدر يدرس بكلية الطب بجامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.

وله أكثر من 200 بحث وورقة علمية منشورة ومعتمدة في أشهر المجلات الطبية العالمية، كذالك ألف العديد من الكتب الطبية وحصل على 20 امتياز وبراءة اختراع لطرق وأجهزة جراحية طبية.

مركز طبرق الطبي يستقدم البروفيسور هاني شنيب (فيسبوك)