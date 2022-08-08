Atwasat

علاج أمراض القلب الوراثية قد يصبح متاحا قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 03:19 مساء
علاج أمراض القلب الوراثية قد يصبح متاحا قريبا
الرئيس التنفيذي لمؤسسة القلب البريطانية، الدكتورة شارمين غريفيث، وهيو واتكينز، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية (الإنترنت)
alwasat radio

يعمل خبراء القلب من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسنغافورة في مشروع يحمل اسم «كيور هارت» (CureHeart) لتطوير علاجات جينية فعالة لاعتلال عضلة القلب.

ومن المتوقع أن يعالج هذا المشروع عددا لا يحصى من الأشخاص المصابين بأمراض، ينتج عنها عدم تمكن القلب بشكل كامل من ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم، وفق «دويتشه فيله».

وحصل الفريق أخيرا على منحة قدرها 37 مليون دولار تقريبا من مؤسسة القلب البريطانية لدعم الأبحاث للوصول إلى علاجات قد تنقذ حياة الملايين حول العالم.

تقنيات وراثية دقيقة
وسيقوم العلماء خلال الأبحاث باستخدام تقنيات وراثية دقيقة في القلب لأول مرة، تسمى التعديل الأساسي والأولي، لتصميم واختبار أول علاج لأمراض عضلة القلب الوراثية، بهدف إيقاف عمل الجينات المعيبة عملها ومنعها من إنتاج الطفرات الوراثية الضارة المسببة لأمراض القلب الوراثية.

وفي حين أن الباحثين لم يصلوا بعد إلى مرحلة التجارب البشرية السريرية، إلا أن بشائر العلاج حتى الآن تعد واعدة للغاية، بعد أن شهدت التجارب بالفعل نجاحا على مستوى الحيوانات، بحسب ما قال العلماء لجريدة «ذا غارديان» البريطانية.

- تقليل الملح يقلص خطر الإصابة بأمراض القلب

يقول الدكتور ريتشارد رايت، طبيب القلب في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي للوقاية في سانتا مونيكا بكاليفورنيا إن «معظم حالات أمراض القلب غير قابلة للشفاء في الوقت الحالي، ولكن يمكن التحكم فيها»، بحسب ما نشر موقع «بريفنشن» الطبي.

ويضيف: «هناك عدة حالات مرضية أمكن التعرف فيها على جين معين ذو نشاط غير طبيعي وتمكنّا من تحديده، وبالتالي فهناك فرصة محتملة، من الناحية النظرية، أن نذهب مباشرة إلى الخلية ونصلح المشكلة الأساسية لدى هؤلاء الأشخاص وبالتالي علاجهم ».

عضلة القلب الوراثية
ويقول الأطباء إن جميع الذين يعانون من أمراض عضلة القلب الوراثية، والمعروفة أيضا باسم اعتلال عضلة القلب الوراثي، معرضون بنسبة 50:50 لتمرير جينات معيبة إلى كل طفل من أطفالهم. وغالبا ما يصاب العديد من أفراد العائلة نفسها بفشل القلب أو يحتاجون إلى زراعة قلب أو يموتون في سن مبكرة.

ويوضح البروفيسور هيو واتكينز، من جامعة أكسفورد والباحث الرئيسي في مشروع «كيور هارت» أن اعتلال عضلة القلب «مرض شائع للغاية» ويؤثر على شخص واحد من بين كل 250 شخصا حول العالم.

وقال واتكينز: «هذه هي فرصتنا التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لتخفيف القلق المستمر داخل العائلات من حالات الموت المفاجئ وفشل القلب والحاجة المحتملة إلى عملية زرع قلب».

وأضاف أنه «بعد 30 عاما من البحث، اكتشفنا العديد من الجينات والعيوب الجينية المحددة المسؤولة عن اعتلالات عضلة القلب المختلفة، وكيفية عملها.. اليوم نعتقد أنه سيكون لدينا علاج جيني جاهز لبدء الاختبار في التجارب السريرية في السنوات الخمس المقبلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»

شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»
غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»

غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما

«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا في الدوحة

تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا ...
بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
النجم الليبي كمال القرقني يتألق مجددا باقتناص فضية بطولة «تامبا برو» لبناء الأجسام

النجم الليبي كمال القرقني يتألق مجددا باقتناص فضية بطولة «تامبا برو» لبناء ...
عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى

عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى
حول المرآة

حول المرآة
سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968

سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968
«أمازون» تستحوذ على «آي روبوت» المصنعة لمكانس «رومبا» مقابل 1.7 مليار دولار

«أمازون» تستحوذ على «آي روبوت» المصنعة لمكانس «رومبا» مقابل 1.7 مليار دولار
الكيلاني توجه بإجراء «دراسة عاجلة» عن حالات الانتحار في ليبيا

الكيلاني توجه بإجراء «دراسة عاجلة» عن حالات الانتحار في ليبيا
مجلة فرنسية تحاول الإجابة عن السؤال: أين يختبئ سيف الإسلام القذافي؟

مجلة فرنسية تحاول الإجابة عن السؤال: أين يختبئ سيف الإسلام القذافي؟
كاركاتير حليم - رئيس مجلس النواب يصل تركيا في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - رئيس مجلس النواب يصل تركيا في زيارة رسمية
بعد زيارة تمتحن دعم أنقرة.. مجلة إسبانية تكشف تحركات ليبية لإنتاج سلطة تنفيذية جديدة

بعد زيارة تمتحن دعم أنقرة.. مجلة إسبانية تكشف تحركات ليبية لإنتاج سلطة تنفيذية ...
«الخبز المسرطن».. لغز يحير الليبيين

«الخبز المسرطن».. لغز يحير الليبيين
كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا

كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
أفريقيا تسجل أول وفاة مرتبطة بلقاح «كورونا»
أفريقيا تسجل أول وفاة مرتبطة بلقاح «كورونا»
أعراض «كوفيد طويل الأمد» تداهم واحدا من كل ثمانية مصابين
أعراض «كوفيد طويل الأمد» تداهم واحدا من كل ثمانية مصابين
باحث فلسطيني وفريقه يحرزون تقدما في تكوين الأجنة الصناعية
باحث فلسطيني وفريقه يحرزون تقدما في تكوين الأجنة الصناعية
«حقنة الزيت».. قتلت «العملاق» ويستخدمها الشباب لبناء العضلات سريعا
«حقنة الزيت».. قتلت «العملاق» ويستخدمها الشباب لبناء العضلات ...
هذه الحقنة قد تقي النساء من السرطان
هذه الحقنة قد تقي النساء من السرطان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الموافقة على أول علاج موضعي للبهاق
الموافقة على أول علاج موضعي للبهاق...
فوائد صحية مذهلة لمشروب ماء الخيار.. تعرف إليها
فوائد صحية مذهلة لمشروب ماء الخيار.. تعرف إليها...
عقار يستخدم لعلاج مرضى السكري قد يصبح الحل السحري لخسارة الوزن
عقار يستخدم لعلاج مرضى السكري قد يصبح الحل السحري لخسارة ......
«حقنة الزيت».. قتلت «العملاق» ويستخدمها الشباب لبناء العضلات سريعا
«حقنة الزيت».. قتلت «العملاق» ويستخدمها الشباب لبناء العضلات......
هل يمكن تقويم مخاطر لقاح كورونا على صحة القلب؟
هل يمكن تقويم مخاطر لقاح كورونا على صحة القلب؟...
المزيد
علاج أمراض القلب الوراثية قد يصبح متاحا قريبا
علاج أمراض القلب الوراثية قد يصبح متاحا قريبا...
يصب البشر والحيوانات.. اكتشاف فيروس جديد مميت
يصب البشر والحيوانات.. اكتشاف فيروس جديد مميت...
إجراء طبي في سن المراهقة ما زال يمثل صدمة لنساء غرينلاند
إجراء طبي في سن المراهقة ما زال يمثل صدمة لنساء غرينلاند...
هذه الحقنة قد تقي النساء من السرطان
هذه الحقنة قد تقي النساء من السرطان...
«حقنة الزيت».. قتلت «العملاق» ويستخدمها الشباب لبناء العضلات سريعا
«حقنة الزيت».. قتلت «العملاق» ويستخدمها الشباب لبناء العضلات......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط