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أفريقيا تسجل أول وفاة مرتبطة بلقاح «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 10:28 صباحا
أفريقيا تسجل أول وفاة مرتبطة بلقاح «كورونا»
عمال يقومون بتفريغ منصات التحميل التي تحتوي على جرعات اللقاح جونسون آند جونسون عند وصولها إلى مطار أو آر تامبو في جوهانسبرغ (رويترز)
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أعلنت جنووب أفريقيا، الخميس، وجود صلة مباشرة بين وفاة شخص ولقاح «كوفيد-19» الذي تنتجه «جونسون آند جونسون».

وقالت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا في بيان إنها أُبلغت بحالة مميتة لاضطراب عصبي نادر يسمى متلازمة غيلان باريه (GBS) بعد التطعيم بلقاح «جونسون آند جونسون».

ولم تكشف التفاصيل الشخصية للمريض بسبب اعتبارات السرية، وفق «روسيا اليوم»

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وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة، بويتوميلو سيميت-ماكوكوتليلا، إن تقييم السببية، الذي تم إجراؤه في الامتثال الكامل للمنهجية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، خلص إلى أن الحالة كانت بالفعل «حدثا متعلقا بمنتج اللقاح».

وأوضحت: «كانت الأحداث التي تم الإبلاغ عنها في متلقي اللقاح متوافقة مع تعريف الحالة لـ GBS ولم يتم تحديد أي سبب آخر محتمل لـ GBS في وقت المرض».

وقال المسؤول إن الهيئة قيّمت حوالي 160 حالة وفاة منذ بدء حملة التطعيم ضد «كوفيد» في جنوب أفريقيا، لكنها لم تثبت أبدا علاقة سببية بين الوفاة والتطعيم حتى الآن.

متلازمة غيلان باريه
وأكدت سيميت ماكوكوتليلا أن GBS هو حدث نادر جدا ولكنه شديد يرتبط بإعطاء لقاحات مختلفة وأدوية أخرى ويمكن أيضا أن يحدث بسبب العدوى، مضيفة أن فوائد التطعيم لا تزال تفوق بكثير المخاطر.

وذكرت وكالة «رويترز» أن «جونسون آند جونسون» أشارت في تعليق عبر البريد الإلكتروني إلى أن GBS مرتبط بعدد من اللقاحات والأدوية الأخرى، ويمكن أن ينجم عن SARS-CoV-2 - الفيروس المسبب لـ «كوفيد-19».

وكما أوضحت سيميت ماكوكوتليلا للصحفيين، فإن GBS هي حالة نادرة تؤثر على جهاز المناعة في الجسم، وتتسبب في العديد من الأعراض الخفيفة إلى الشديدة، بما في ذلك ضعف العضلات والتنميل والوخز.

وفي كثير من الحالات، تحل المتلازمة نفسها دون آثار جانبية خطيرة، ولكنها يمكن أن تصبح خطيرة وتسبب الشلل وأعراضا أخرى تهدد الحياة.

وفي العام الماضي، أضافت السلطات في الولايات المتحدة تحذيرا بشأن زيادة خطر الإصابة بـ GBS في 42 يوما بعد التطعيم، إلى صحيفة حقائق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الخاصة بلقاح «جونسون آند جونسون».

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