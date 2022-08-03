مقاومة الإنسولين وزيادة الوزن

القاهرة - بوابة الوسط

عند اتّباعك حمية غذائية لفترة طويلة دون جدوى مع الشعور المستمر بالإجهاد العام وقلة النشاط خاصة عند الاستيقاظ من النوم في الصباح يجب عليك إجراء تحليل مقاومة الإنسولين على الفور.

يقول أخصائي التغذية العلاجية دكتور محمد راضي أن العلاقة بين مقاومة الإنسولين وزيادة الوزن وثيقة للغاية، فكلما زاد الوزن زادت احتمالية حدوث مقاومة الإنسولين، وتناول سعرات حرارية أكثر من المعدلات الطبيعية ينتج عنها اندفاع الدهون في الدم بكثرة ما يساعد ذلك على ظهور مقاومة الإنسولين.

ويضيف الدكتور راضي أنه مع إفراز الإنسولين المتزايد من البنكرياس للسيطرة على السكر، وفشله في ضبط نسبته، يقوم بتحويل الجلوكوز في هذه الحالة إلى دهون تتراكم في البطن وتحت الجلد؛ لذا فإن أي سكريات أو كربوهيدرات قد تدخل جسمك مع المعاناة من مقاومة الإنسولين تحول إلى دهون مخزنة ووزن زائد.

أعراض مقاومة الإنسولين

يقول أخصائي التغذية، الدكتور محمد راضي، إنه لا يمكنك معرفة أن لديك مقاومة للإنسولين من خلال ما تشعر به، حيث ستحتاج إلى إجراء فحص دم يفحص مستويات السكر في الدم لكن هناك بعض العلامات توضح احتمالية الإصابة منها:

- محيط الخصر كبير عند الرجال وعند النساء.

- قراءات ضغط الدم 80/130 أو أعلى.

- مستوى غلوكوز الصيام يزيد على 100 ملليغرام/ ديسيلتر.

- مستوى الدهون الثلاثية أثناء الصيام يزيد على 150 ملليغرام/ ديسيلتر.

- مستوى كوليسترول أقل من 40 ملليغرام/ ديسيلتر عند الرجال، وأقل من 50 ملليغرام/ ديسيلتر عند النساء.

- بقع من الجلد الداكن المخملي تسمى الشواك الأسود.

ويشير الدكتور محمد راضي إلى أنه عند إجراء التحليل الخاص بمقاومة الإنسولين ومعرفة سبب زيادة الوزن وعدم استجابة الجسم للأنظمة الغذائية يصبح الأمر سهلا بوضع خطة لعلاج هذه المقاومة، والعمل على تقليل الوزن، مع منع السكريات المصنعة، والاتجاه إلى السكريات الموجودة بالفواكه الطبيعية. وهناك بعض نقاط يجب الالتزام بها لعلاج هذه المشكلة والحصول على جسم رشيق دون دهون منها:

- منع البقوليات والنشويات مثل الأرز والمكرونة، وبالأخص خلال وقت العلاج.

- التركيز على تناول الخضروات قدر المستطاع.

- التقليل من الضغط العصبي الذي يفرز هرمون الكورتيزول المسؤول لأن العصبية تساعد بشكل كبير في مقاومة الإنسولين.

- الحرص على النوم لساعات كافية ومنتظمة لإنتاج هرمون الميلاتونين الذي يسهم في تقليل مستويات الإنسولين بالدم؛ حيث يجب النوم أكثر من 6 ساعات في الليل.

- الحرص على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، وذلك لأن ممارسة الرياضة تساعد على خسارة الوزن وتحسين القلب وجميع الوظائف الحيوية.

- نظام الصيام المتقطع من أهم الأنظمة العلاجية الناجحة، والتي تساعد على خسارة دهون وعلاج مقاومة الإنسولين.



أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي