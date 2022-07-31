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متخصص يتنبأ بموعد تحول فيروس «كورونا» إلى مرض موسمي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 11:08 صباحا
متخصص يتنبأ بموعد تحول فيروس «كورونا» إلى مرض موسمي
فيروس «كورونا» قد يصبح مرضا موسميا قريبا (الإنترنت)
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توقع طبيب مختص في الأمراض المعدية أن يصبح فيروس «كورونا» مرضًا موسميًا مثل الإنفلونزا، لكن لن يحدث ذلك قبل عام.

وفي رأي الطبيب فلاديسلاف جيمشوغوف، المختص في الأمراض المعدية شديدة الخطورة، فإن هناك سيناريوهين لانتهاء هذا الوباء، أحدها هو انتقال عدوى الفيروس التاجي إلى حالة مرض موسمي مثل الإنفلونزا، وفق «روسيا اليوم».

وأضاف الخبير: «سينتشر فيروس SARS-CoV-2 بين الناس طوال الوقت - أي سينتقل من النصف الجنوبي للكرة الأرضية إلى الشمال. الآن، عندما يكون لدينا الصيف، يكون الشتاء في ذروته في نصف الكرة الجنوبي. سنرى الربيع القادم إذا كانت هذه الموجة ستنتهي مثل الإنفلونزا أو لن تنتهي، وهل ستبقى خلال فصل الصيف. يجب أن تمر فترة من الزمن، ثم سنرى ما إذا كان (الفيروس التاجي) قد أصبح موسميًا».

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لكن الخبير، يعتبر أن السيناريو الأكثر احتمالًا لتطور الأحداث هو انتقال الفيروس التاجي إلى حالة عدوى بؤرية طبيعية. في هذه الحالة، يمكن للفيروس العثور على «مضيف»، ناقل له في الطبيعة.

وقال: «عندما ينخفض مستوى المناعة البشرية الجماعي، فسيتوقف عن توفير الحماية، وهو ما سيجعل (الفيروس التاجي) يزهر مرة أخرى في المجتمع البشري، وبهذا الشكل يوجد وباء إيبولا».

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