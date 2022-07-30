Atwasat

الكلاسكوتيرون مضاد ثوري لـ«حب الشباب»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 04:00 مساء
الكلاسكوتيرون مضاد ثوري لـ«حب الشباب»
مركز تجميل في كمبوديا يوفر علاجًا لحب الشباب (أ ف ب)
alwasat radio

بعد عقود لم تتطور خلالها العلاجات المضادة لحب الشباب، أصبحت مادة الكلاسكوتيرون تشكل أول تقدم فعلي في معالجة هذا المرض الجلدي.

وفيما بدأ استخدام العلاج الواعد في الولايات المتحدة قبل أشهر عدة، لا يزال توقيت إتاحته في سائر أنحاء العالم غير معروف، وفق «فرانس برس».

ويقول الطبيب الأميركي المتخصص بالأمراض الجلدية جون باربيري إن «الواعد في علاج الكلاسكوتيرون هو أنه يواجه الهرمونات التي تتسبب في ظهور حب الشباب بطريقة جديدة».

 المرهم الجديد
وأصبح الأطباء الأميركيون منذ نهاية العام 2021 قادرين على وصف المرهم الجديد المعالج لحب الشباب، الذي يشكل مرضًا جلديًا نادرًا ما يفلت منه الأشخاص خلال حياتهم.

ويطال حب الشباب المتمثل في ظهور حبوب على الجلد وببشرة دهنية نحو ثلاثة من كل أربعة مراهقين. ويُصاب عدد كبير من البالغين بهذا المرض الجلدي كذلك.

وتسجل ندرة في التطورات العلاجية لمواجهة هذا المرض الشائع كثيرًا، مع أن الأبحاث المتعلقة بتفاصيل أخرى كدور النظام الغذائي في ظهور حب الشباب شهدت تطورًا خلال الآونة الأخيرة.

وقبل اكتشاف الكلاسكوتيرون، لم تسجل العلاجات المضادة لحب الشباب أي تقدم منذ نحو 40 سنة.

- تخلصي من حب الشباب بالشاي الأخضر
علاج جديد لحب الشباب بـ«غبار الذهب»

وكانت العلاجات الموضعية تنقسم إلى فئتين رئيسيتين، تتمثل الأولى بعلاج يقضي على البكتيريا المسببة لحب الشباب من خلال تناول المضادات الحيوية، فيما يعمل العلاج الثاني على الحد من تراكم خلايا البشرة الميتة التي تعزز الالتهاب.

أما الكلاسكوتيرون، فيجعل خلايا البشرة أقل تجاوبًا مع الهرمونات التي تفرز النتح الدهني، وهي مادة دهنية يفرزها المصابون بحب الشباب بكميات زائدة.

وتعمل علاجات أخرى تؤخذ عن طريق الفم على المستوى الهرموني أيضًا، لكنها عادة ما تكون حبوب منع الحمل لذا توصف للنساء فقط. ومن خلال تأثيرها المباشر على إنتاج الهرمونات، تؤدي إلى آثار جانبية أقوى ما يتسبب به حب الشباب.

فعالية الدواء
لكنّ أي آلية تأثير جديدة لا تستطيع ضمان فعالية الدواء، إذ ينبغي إثبات أن للأخير نتائج إيجابية، وهو ما حصل في حالة الكلاكوستيرون الذي تناولته دراسة نُشرت العام 2020 في مجلة «جاما ديرماتولوجي» وتوصلت إلى أن هذا الدواء هو أكثر فاعلية من العلاج البديل الذي يُعطى للمرضى تلقائيًا، كما انه لا يؤدي إلى آثار جانبية شديدة.

وكانت نتائج هذه الدراسة كافية لتجعل السلطات الأميركية تجيز استخدام الكلاكوستيرون. لكن هذا العلاج الجديد ليس سحريًا ولا يشكل ثورة ضد حب الشباب.

وتقول الاختصاصية في الأمراض الجلدية الفرنسية إميلي سبيديان لوكالة «فرانس برس» إن الدراسة «لم تقارن الكلاسكوتيرون بالعلاجات المتوفرة حاليًا، لذا نحن لا ندرك ما إذ كان العلاج الجديد هو الأفضل».

وتشير مع ذلك إلى أن الدواء الحديث «مثير جدًا للاهتمام» لأنه يعطي أملًا جديدًا للمرضى الذين يترددون في اللجوء إلى علاجات أخرى، أو يمكن إضافته إلى هذه العلاجات لزيادة فعاليتها.

الكالكوستيرون
أما في أوروبا، فمسألة العلاج الجديد ليست مطروحة حاليًا وما من مؤشر يدل على أن الكلاسكوتيرون سيصبح متاحًا في وقت قريب.

ولا يعود السبب في هذا التأخير إلى تردد السلطات الصحية في دراسة الموضوع. وتقول الوكالة الأوروبية للأدوية إنها لم تبدأ بعد في تقييم الدواء.

أما المسألة حاليًا فتتعلق بخيارات شركة «كوزمو فارما» السويسرية المصنعة للدواء.

وتقول المسؤولة عن قسم الأمراض الجلدية لدى «كوزمو» ديانا هاربورت «نظرًا إلى أننا مجموعة صغيرة جدًا، ركزنا بداية على موضوع إجازة استخدام الدواء في الولايات المتحدة التي تشكل أكبر سوق في العالم» وحيث تتولى شركة أخرى هي «صن فارما» توزيع الدواء حاليًا، وفق «فرانس برس»..

 سوق الأدوية المضادة للأمراض الجلدية
وترى هاربورت أن سوق الأدوية المضادة للأمراض الجلدية لا تثير اهتمام شركات الأدوية العملاقة من أمثال «فايزر» الأميركية «سانوفي» الفرنسية، وينبغي على «كوزمو» تاليًا أن تجد شريكًا مختلفًا في كل بلد.

وخلال الإعلان عن نتائجها الفصلية نهاية يوليو، أشارت «كوزمو» إلى أنها وجدت شريكًا لتوزيع الدواء في الصين. لكنها لم تحرز تقدمًا مماثلًا في أي دولة أوروبية.

وتُرجع الشركة السبب الكامن وراء استغراق وقت طويل لإيجاد شريك موزع، إلى التباطؤ الذي شهدته الأسواق لفترة طويلة بسبب الجائحة، لكنّ هذا التبرير لا يقنع المراقبين جميعهم.

وترى المحللة المالية جميلة البوقريني أن «سوق الأدوية والمستحضرات الجلدية مزدهرة إلى حد ما»، مضيفةً «أعتقد أن الأمر مرتبط بأخطاء ارتُكبت في الاستراتيجية التي اعتمدتها المجموعة».

وتشير البوقريني التي يصعب عليها فهم سبب عدم إطلاق السلطات الأوروبية أي تقييم للدواء، إلى أن «كوزمو» لجأت خلال السنوات الأخيرة إلى خيارات سيئة تتمثل إحداها برغبة المجموعة في بيع منتجها الوحيد الخاص بقسم الأمراض الجلدية وهو الكلاسكوتيرون، لكنها فشلت لعدم اهتمام المشترين بهذا الدواء.

وتتساءل البوقريني «ألم يكن الدواء جذابًا بما يكفي؟»، معتبرةً أن إثارة اهتمام المشترين بعلاج لم يثبت أنه أكثر فعالية من الأدوية الأخرى المتوفرة في الأسواق خطوة صعبة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام
ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل انطلاق الموسم الجديد؟

ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل انطلاق الموسم الجديد؟
«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي

«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي
«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»

«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»
جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح

جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح
جويلي: الحرب واردة بقوة إذا استمر التعنت.. وهناك مسارا بديلا للخروج من الأزمة

جويلي: الحرب واردة بقوة إذا استمر التعنت.. وهناك مسارا بديلا للخروج من الأزمة
صداع السلاح

صداع السلاح
زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق

زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق
شاهد في «وسط الخبر»: طرابلس والحرب المقبلة.. قراءة في الممكن والمستبعد

شاهد في «وسط الخبر»: طرابلس والحرب المقبلة.. قراءة في الممكن والمستبعد
ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟

ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟
عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها

عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها
عبدالحميد النيهوم: السنديانة في وجه الريح

عبدالحميد النيهوم: السنديانة في وجه الريح
أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد

غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد
القيقب

القيقب
عالم ليبي ينجز أبحاثا لتشخيص سرطان المريء باستخدام الذكاء الصناعي

عالم ليبي ينجز أبحاثا لتشخيص سرطان المريء باستخدام الذكاء الصناعي
تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟

تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على ...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
عالم ليبي ينجز أبحاثا لتشخيص سرطان المريء باستخدام الذكاء الصناعي
عالم ليبي ينجز أبحاثا لتشخيص سرطان المريء باستخدام الذكاء الصناعي
فوائد صحية مذهلة لمشروب ماء الخيار.. تعرف إليها
فوائد صحية مذهلة لمشروب ماء الخيار.. تعرف إليها
«قلوب صغيرة».. 53 جراحة ناجحة لأطفال ليبيين عانوا تشوهات خلقية
«قلوب صغيرة».. 53 جراحة ناجحة لأطفال ليبيين عانوا تشوهات خلقية
دراسة: ألعاب الفيديو لا تؤثر على جودة حياة مستخدميها
دراسة: ألعاب الفيديو لا تؤثر على جودة حياة مستخدميها
الشفاء التام من الإيدز.. حالات معزولة ولا حلول سحرية
الشفاء التام من الإيدز.. حالات معزولة ولا حلول سحرية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم
هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم...
دراسة علمية تؤكد صحة وصفة الجدات لعلاج ارتفاع ضغط الدم
دراسة علمية تؤكد صحة وصفة الجدات لعلاج ارتفاع ضغط الدم...
لماذا نغضب حين نجوع؟
لماذا نغضب حين نجوع؟...
منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد
منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد...
ما علاقة نقص الحديد بـ«كوفيد-19»؟
ما علاقة نقص الحديد بـ«كوفيد-19»؟...
المزيد
الكلاسكوتيرون مضاد ثوري لـ«حب الشباب»
الكلاسكوتيرون مضاد ثوري لـ«حب الشباب»...
تسجيل أول وفاة بجدري القرود خارج أفريقيا
تسجيل أول وفاة بجدري القرود خارج أفريقيا...
بعضها يصيب الرجال فقط.. أعراض جديدة لـ«كورونا طويل الأمد»
بعضها يصيب الرجال فقط.. أعراض جديدة لـ«كورونا طويل الأمد»...
الشفاء التام من الإيدز.. حالات معزولة ولا حلول سحرية
الشفاء التام من الإيدز.. حالات معزولة ولا حلول سحرية...
دراسة: ألعاب الفيديو لا تؤثر على جودة حياة مستخدميها
دراسة: ألعاب الفيديو لا تؤثر على جودة حياة مستخدميها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط