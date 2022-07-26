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«قلوب صغيرة».. 53 جراحة ناجحة لأطفال ليبيين عانوا تشوهات خلقية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 11:24 صباحا
«قلوب صغيرة».. 53 جراحة ناجحة لأطفال ليبيين عانوا تشوهات خلقية
المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء يشهد حملة أجريت خلالها 53 عملية جراحية للقلب لأطفال (فيسبوك)
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تحت شعار «قلوب صغيرة»، اختُتمت في المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء، الأحد، حملة لإجراء 53 عملية جراحية للقلب (قسطرة) لأطفال ليبيين يعانون من عيب خلقي.

وعبر صفحته في «فيسبوك»، قال وزير الصحة الأسبق واستشاري طب الأطفال والأعصاب بمستشفى بورتلاند بالعاصمة البريطانية لندن، الدكتور ناجي جمعة بركات: «سافر الفريق أمس بعد أن استغل ستة أيام متواصلة من الثامنة صباحًا إلى التاسعة مساء يوميًا والجمعة إلى الواحدة ظهرًا. لقد كان الفريق الطبي بمركز القلب بتاجوراء مصاحبًا لهم طوال الفترة وكانوا جميعًا يشتغلون كفريق واحد».

- جمعية خيرية إنجليزية تجري 50 عملية قسطرة قلب للأطفال في تاجوراء

وأوضح بركات: «أجريت عمليات لعدد 53 طفلًا ممن لديهم تشوهات خلقية بالقلب، وبعضهم انتظر 17 سنة وآخرون عشر سنوات، وهذا يوضح مشكلة هولاء وفي ظل ضعف الإمكانات وعدم قدرة المواطن على تحمل مصاريف إجراء مثل هذه العمليات بالخاص، والتي تصل إلى تسعين ألف يورو، رغم أن هذه الحملة وعلاج 53 طفلًا ومع مصاريف التذاكر والسكن وغيره لم يكلفنا سوى 70 ألف يورو».

عمليات ناجحة
وأكد استشاري طب الأطفال والأعصاب بمستشفى بورتلاند بالعاصمة البريطانية: «لقد كللت جميع العمليات بالنجاح ولم يغادر الفريق ليبيا إلا بعد أن تأكد أن جميع الأطفال غادروا المستشفي ودون مشاكل أو مضاعفات».

واختتم بركات بالقول: «سوف نبدأ في التحضير للزيارة المقبلة في بداية سبتمبر 2022 لعمليات القلب المفتوح، وبعدها زيارة للمنطقة الشرقية وبالتحديد البيضاء في أكتوبر أو نوفمبر 2022».

وكان بركات أوضح سابقًا عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه قام بترتيب وإتمام هذه الحملة مع جمعية «منتدى أيد» الإنجليزية والتي تعد تلك الزيارة هي الثالثة، بعد نجاح الحملتين الأولى والثانية والتي جرى خلالهما علاج أكثر من 109 حالات.

المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء يشهد حملة أجريت خلالها 53 عملية جراحية للقلب لأطفال (فيسبوك)
المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء يشهد حملة أجريت خلالها 53 عملية جراحية للقلب لأطفال (فيسبوك)
المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء يشهد حملة أجريت خلالها 53 عملية جراحية للقلب لأطفال (فيسبوك)
المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء يشهد حملة أجريت خلالها 53 عملية جراحية للقلب لأطفال (فيسبوك)
المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء يشهد حملة أجريت خلالها 53 عملية جراحية للقلب لأطفال (فيسبوك)
المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء يشهد حملة أجريت خلالها 53 عملية جراحية للقلب لأطفال (فيسبوك)
المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء يشهد حملة أجريت خلالها 53 عملية جراحية للقلب لأطفال (فيسبوك)
المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء يشهد حملة أجريت خلالها 53 عملية جراحية للقلب لأطفال (فيسبوك)
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