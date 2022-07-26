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فوائد صحية مذهلة لمشروب ماء الخيار.. تعرف إليها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 10:39 صباحا
فوائد صحية مذهلة لمشروب ماء الخيار.. تعرف إليها
ماء الخيار (الإنترنت)
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يعرف ماء الخيار بأنه من بين المشروبات التي قد يقبل البعض عليها في الصيف، إلا أنه ليس مجرد مشروب منعش للجسم فحسب، بل إنه أيضا مفيد جدا وعلاج مثالي للتخلص من السموم.

وتشير مجلة «فرويندنين» الألمانية إلى أنه يجب شرب ماء الخيار بشكل يومي لما له من فوائد جمة على صحة الإنسان.

وأوضحت المجلة أن شرب ماء الخيار يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويساعد على خفض ضغط الدم المرتفع لما يتوفر عليه من عناصر صحية غنية. ويوفر الخيار للجسم الزنك والبوتاسيوم والحديد، فضلا عن أنه من الأطعمة الغنية بالماء، حيث يتكون من نحو 95% من الماء، حسب «دويتشه فيله».

تقوية العظام والعضلات
ويعد الخيار من الأطعمة الغنية بفيتامين (ك) الذي يساعد على تكوين البروتينات الضرورية لصحة العظام والحفاظ على قوتها. ويكفي شرب كوب واحد من الماء المُنكه بقطع الخيار للحصول على ما يحتاجه جسم الإنسان يوميا من فيتامين (ك). كما أن شرب ماء الخيار يزود الجسم بعناصر غذائية مهمة تعمل على منع ضعف عضلات الجسم وتقويتها.

إنقاص الوزن
يساعد شرب ماء الخيار على الشعور بالشبع وبالتالي أكل كمية أقل من الطعام، مما يساعد على إنقاص الوزن. كما أن هذا المشروب منخفض السعرات الحرارية يعتبر بديلا مميزا للعصير والمشروبات السكرية الأخرى ذات السعرات الحرارية المرتفعة مقارنة مع ماء الخيار، حسب مجلة «فوكس» الألمانية.

يشار إلى أن الخيار يحتوي على مواد تساعد على حرق الدهون مثل حمض ترتونيك، إذ يمكن الجسم من تحويل الكربوهيدارت إلى طاقة عوضا عن تخزينها. إضافة إلى توفر الخيار على أنزيمات تقضي على البكتيريا المضرة في الأمعاء وتساعد في عملية تنظيفها، وفق ما أورده موقع «بيلد دير فراو» الألماني.

إزالة السموم
ولا تتوقف فوائد شرب ماء الخيار عند هذا الحد، بل يمكن لهذا المشروب مساعدة الجسم على إزالة السموم بفضل ما يحتوي عليه من ماء وألياف غذائية تساعد على طرد السموم من الجسم.

الحفاظ على البشرة
أيضا، يساعد ماء الخيار على الحفاظ على البشرة وتعزيز مظهرها الخارجي، حيث يحتوي على فيتامين «ب 5»، الذي يساعد في الحفاظ على صحة البشرة، كما أن ماء الخيار يحافظ على نعومة البشرة.

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