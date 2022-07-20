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ازدياد كبير في وفيات الجرعات الزائدة لدى الأقليات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 11:15 صباحا
ازدياد كبير في وفيات الجرعات الزائدة لدى الأقليات الأميركية
إبر مستعملة استخدمها مدمنون في حقن جسمهم بالمخدرات، في واشنطن، 21 أبريل 2022 (أ ف ب)
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أظهرت دراسة نشرت نتائجها السلطات الصحية الأميركية، الثلاثاء، أن معدل الوفيات بسبب الجرعات الزائدة ارتفع بشكل غير متناسب بين الأقليات بالولايات المتحدة خلال أزمة «كوفيد-19»، لا سيما في صفوف الأميركيين السود.

وأدت الجائحة، من خلال تعطيل الوصول إلى خدمات الوقاية والرعاية، إلى تعميق الفروق الاجتماعية «التي تم تجاهلها طويلا»، وفق هذه الدراسة الجديدة الصادرة عن مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

ولفتت الدراسة إلى أن معدل الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة ارتفع في أوساط السود الأميركيين بنسبة 44% بين العامين 2019 و2020.

وبلغت نسبة الازدياد 39% لدى مجتمعات الأميركيين الأصليين، و22% لدى السكان البيض.

في المجموع، في العام 2020، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 91 ألف حالة وفاة بسبب الجرعة الزائدة، معظمها مرتبط بالمواد الأفيونية الصناعية، بما في ذلك الفنتانيل.
وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن عدد الوفيات للأسباب عينها تجاوز عتبة المئة ألف حالة سنة 2021.

ولطالما أثرت أزمة الأفيونيات بشكل أكبر على السكان البيض في الولايات المتحدة، لا سيما مع الإفراط في وصف الأدوية القوية المسببة للإدمان. لكن معدلات الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة ارتفعت في ما بعد بشكل أسرع بين الأقليات.

في 2019، كانت معدلات الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة بين السود والأميركيين الأصليين والبيض متشابهة نسبيا، إذ بلغت 27 و26 و25 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، على التوالي. لكن في العام 2020، قفزت هذه الأرقام إلى 39 لدى الأميركيين السود، و36 لدى الأميركيين الأصليين، مقارنة بـ30 للبيض.

التفاوتات الصحية
ومن أكثر النتائج اللافتة في الدراسة أن معدل الوفيات لدى الرجال السود الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، كان أعلى بسبع مرات مقارنة مع ذلك المسجل لدى نظرائهم من الرجال البيض في العام 2020.

كذلك، سُجل أعلى معدل وفيات بين الرجال السود الذين تراوح أعمارهم بين 45 و64 عاما (77 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص). لكن الزيادة الأكبر بين عامي 2019 و2020 سُجلت بين الشباب السود الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.

وقالت المسؤولة في مراكز «سي دي سي» ديبرا هوري خلال مؤتمر صحفي إن «العنصرية، أحد الأسباب الجذرية للتفاوتات الصحية، لا تزال تشكل تهديدا للصحة العامة»، خصوصا لناحية دور الأحكام النمطية على صعيد الحصول على الرعاية الصحية.

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