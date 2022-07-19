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سر تخزين دم الحبل السري للمولود الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 10:11 صباحا
سر تخزين دم الحبل السري للمولود الجديد
دم الحبل السري يحتوي على خلايا جذعية خاصة يمكن أن تقدم فيما بعد مساهمة حاسمة في صحة طفلك (الإنترنت)
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يمكن استخدام الخلايا الجذعية من الحبل السري لعلاج أكثر من 70 حالة مرضية من ضمنها اضطرابات الدم اللوكيميا وأمراض السرطان.

ولهذا السبب تكثر عملية تخزين الخلايا الجذعية من الحبل السري للاستخدام لاحقا، حسب «دويتشه فيله».

يحتوي دم الحبل السري على خلايا جذعية خاصة يمكن أن تقدم فيما بعد مساهمة حاسمة في صحة طفلك، إذ يمكن استخدامها لعلاج أكثر من 70 حالة مرضية وفقا للكلية الأميركية لأطباء النساء والتوليد (ACOG). لهذا السبب يستحق الأمر التفكير جديا في تخزينها من قبل المختصين.

عندما يولد طفلك ويتم قطع الحبل السري، يكون لديك الفرصة لفعل شيء مهم من أجل صحة مولودك الجديد في المستقبل. تأتي هذه الفرصة مرة واحدة فقط في العمر ولا يدركها كثيرون.

 خلايا الدم الجذعية
ويحتوي دم الحبل السري على تركيز عالٍ بشكل خاص من خلايا الدم الجذعية، التي تأتي أهميتها من قدرتها على تكوين أي نوع من أنواع الخلايا المتخصصة، كخلايا العضلات وخلايا الكبد والخلايا العصبية والخلايا الجلدية، لذلك يمكن استخدامها في العلاج من أمراض خطيرة. ولكن لا يمكن الحصول على هذه الخلايا إلا عند الولادة بالتدخل الخاص، بحسب ما نشره موقع (تي أونلاين) الألماني.

كما يمكن علاج اضطرابات تكوين الدم مثل اللوكيميا أو فقر الدم وأيضا أمراض الجهاز المناعي في كثير من الحالات بمساعدة خلايا الدم الجذعية المأخوذة من دم الحبل السري.

ولكن عملية جمع دم الحبل السري وتخزينه غير ممكنة في كل مستشفى، فإذا كنتم ترغبون في تخزين دم الحبل السري، يجب عليك اختيار عيادة خاصة يمكن فيها تأمين دم الحبل السري.

وتجري العملية بأخذ دم الحبل السري عبر ثقب وريد الحبل السري، بشكل مشابه لأخذ عينة دم عند الطبيب خلال 10 دقائق.

ولا تشعر الأم والمولود بأي شيء على الإطلاق لأن الحبل السري لا يحتوي على مستقبلات للألم. ثم يتم جمع الدم ونقله إلى مختبر خاص أو بنك دم حيث يخزن.

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وبالنسبة لتخزين دم الحبل السري، من الممكن تخزينه في بنوك الدم العامة التابعة لمؤسسات حكومية أو بحثية أو جامعات أو في بنوك خاصة.

وتشير أكاديمية طب الأطفال الأميركية (AAP) إلى أن بعض بنوك دم الحبل السري الخاصة قد لا تلبي جميع المعايير اللازمة، بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأميركي.

قبل الموافقة على تخزين دم الحبل السري لطفلك في مراكز خاصة، يجب الانتباه إلى عدة نقاط هامة مثل: ما إذا كان المركز معتمدا، ما إذا كان لديهم دعم احتياطي للنظام الكهربائي في حالة تعطل المعدات، ما هو معدل عمليات الزرع الناجحة لديهم.

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