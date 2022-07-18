دراسة علمية تؤكد صحة وصفة الجدات لعلاج ارتفاع ضغط الدم

القاهرة - بوابة الوسط

هناك بعض العلاجات المنزلية التي تساعد على خفض ضغط الدم، إذ تعد عشبة الكركديه من النباتات الفعالة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، حسب ما هو شائع بين الناس.

ولم يعد الأمر مجرد وصفة تتناقلها الأجيال عن الجدات، إذ أظهرت دراسة مقارنة نشرت في مجلة «Phytotherapy Research» أن الاستهلاك المنتظم لشاي الكركديه يمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم، وفق «دويتشه فيله».

كما نشرت مجلة «The Journal of Nutrition» دراسة أخرى مماثلة بينت التأثير الإيجابي لشاي الكركديه على عمل الجسم وتأثيره في ضغط الدم الانبساطي.

أحماض وفيتامينات مفيدة للجسم

وتحتوي نبتة الكركديه على أحماض وفيتامينات مفيدة للجسم، حيث يعمل فيتامين سي الذي تحتويه النبتة على زيادة مناعة الجسم من الأمراض. وتساعد مضادات الأكسدة بداخل النبتة على خفض مستويات الكوليسترول الضارة والدهون الثلاثية، وتعزز مقاومة الجسم للسرطان وأمراض الروماتيزم.

وتحضير شاي الكركديه سهل للغاية إذ يجب تجفيف النبتة ومن ثم نقعها في ماس ساخن أو بارد، وبهذا يمكن الاستمتاع بها في الصيف والشتاء، ويوصف الطعم الخاص بالشاي الطازج بأنه حلو وحامض.

- الشاي الأحمر بالكركديه والفراولة

وبحسب الموقع الألماني inFranken.de يكفي كوب من الشاي صباحا وآخر في المساء من أجل الحصول على أفضل النتائج. بيد أن الأطباء يحذرون من تأثيرات غير مرغوبة للنساء أثناء فترة الحمل، لذلك ينصح بتجنبها في تلك الفترة.

كما أنه إذا كنت تتناول أدوية مدرة للبول أو لها هذا التأثير أو أدوية مضادة للتشنج فمن المفضل استشارة الطبيب قبل المداومة على تناول هذه العشبة الفريدة.