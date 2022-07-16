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ما علاقة نقص الحديد بـ«كوفيد-19»؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 03:49 مساء
ما علاقة نقص الحديد بـ«كوفيد-19»؟
الجسم يحتاج إلى الحديد لصنع خلايا الدم الحمراء (الإنترنت)
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أعادت الموجات المتتالية لجائحة كورونا النظر في الطرق، التي أثر بها «كوفيد-19» على أجزاء وجوانب مختلفة من أجساد البشر.

وحتى بعد التعافي، يترك فيروس كورونا آثارا لوجوده، حيث يستمر أولئك الذين وقع تشخيص إصاباتهم بفيروس كورونا في مواجهة مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، في ما يعرف بـ«كوفيد طويل الأمد».

ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك علامات فسيولوجية أخرى على انتقال الفيروس عبر جسم الإنسان، بما في ذلك نقص الحديد.

- لماذا يؤدي نقص الحديد للتعب غير المعتاد؟

ويحتاج الجسم إلى الحديد لصنع خلايا الدم الحمراء، التي تستخدم لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وفق «روسيا اليوم».

ويعد نقص الحديد هو حالة معقدة تحدث عندما يفتقر الجسم إلى مستويات الحديد الكافية، ما يحد من أداء الوظائف الحيوية ويشكل العديد من المخاطر الصحية.

وإذا كان شخص ما يعاني من نقص الحديد، فقد يؤدي ذلك إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

 والذي تشمل أعراضه:
• التعب وقلة الطاقة
• ضيق في التنفس
• خفقان القلب
• جلد شاحب

وعادة ما يكون اختبار الدم البسيط قادرًا على تأكيد ما إذا كان الشخص يعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ووفقًا للدكتور أنكيتا بيديا، يمكن أن يكون نقص الحديد علامة على إصابة شخص ما بـ«كوفيد-19».

وتابع: «وجدت دراسات مختلفة زيادة في علامات الالتهاب لدى مرضى كوفيد-19 الحاد، والتي تنتج بالفعل مادة الهيبسيدين - وهي مادة كيميائية مهمة يجري إطلاقها من الكبد، والتي تساعد في تنظيم وامتصاص الحديد في الخلايا».

وأضاف الدكتور بيديا أيضًا أن المرضى الذين يعانون من مرض كوفيد الحاد لديهم مستويات عالية من الفيريتين، وهو بروتين في الدم معروف باحتوائه على الحديد.

 التهاب حاد 
وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، إدوينا راج، أن ارتباط «كوفيد-19» بنقص الحديد يمكن أن يكون سببه التهاب حاد في الجسم.

وأشارت راج: «هذا الاضطراب في استقلاب الحديد يمكن أن يؤثر على الصحة العامة ويؤخر التعافي من المرض.

وتابعت: «يستمر المرضى الذين يتعافون من كوفيد-19 في الإبلاغ عن التعب الشديد وضيق التنفس وضعف الشهية وألم الصدر والدوخة والضعف الإدراكي وتساقط الشعر».

ويعتمد علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد إلى حد كبير على سبب النقص.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): «إذا أظهر فحص الدم أن عدد خلايا الدم الحمراء لديك منخفض، فعليك باستخدام أقراص الحديد لتحل محل الحديد المفقود من الجسم»، وفق «روسيا اليوم».

الأطعمة الغنية بالحديد
وإضافة إلى الأقراص، يمكن للمرضى أيضا تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والحبوب والخبز المدعم واللحوم والفواكه المجففة مثل المشمش والبقول.

وإلى جانب تناول المزيد من بعض الأطعمة، يوصي الخبراء الصحيون أيضًا بتناول كميات أقل من الشاي، والقهوة، والحليب ومشتقاته، والأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من حمض الفايتيك.

وعلى غرار أوجه القصور الأخرى، يمكن أن يكون لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد عدد من الأسباب مثل تناول بعض الأدوية المضادة للالتهابات، وقرحة المعدة، والتهاب الأمعاء، وسرطان الأمعاء أو المعدة.

وقبل الربط بين نقص الحديد بـ«كوفيد-19»، من المهم ملاحظة أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لاستنتاج هذا الارتباط.

وفي حالة تحديد مثل هذا الاتصال، فإنه سيضاف إلى القائمة الطويلة من المضاعفات المرتبطة بـ«كوفيد-19».

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