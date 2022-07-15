منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد

القاهرة - بوابة الوسط

ترتفع إصابات كورونا حول العالم، جراء تطور الفيروس، الذي أصبح أكثر ذكاء وقدرة على مراوغة الجهاز المناعي.

وفي بيان صدر الخميس، قال المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية، ديفيد نابارو: «على الناس أن يحترموا الفيروس»، وفق «سكاي نيوز».

وأوضح نابارو إلى أن فيروس كورونا قادر على التطور والتغيير «وهذا هو السبب فى زيادة الإصابات»، مشيرا إلى أن «ذكاء» الفيروس يجعله قادرا على مراوغة الدفاعات التي يوفرها الجهاز المناعي، في حين بدأت دول كثيرة فى العالم تعود إلى حياة شبه طبيعية.

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وحذر المبعوث الأممي من تخلى الناس عن إجراءات الوقاية وانسجامهم فى الحياة الاجتماعية، دون اكتراث بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وقال: «نصيحتي للجميع، الفيروس لم يذهب بعد، فهو يقتل أناسا كثيرين، كما أنه مزعج أيضا، لا سيما حال الإصابة بكورونا طويل الأمد».

متحور جديد

على صعيد متصل، حذر علماء في الولايات المتحدة من متحور جديد لفيروس كورونا وهو يشبه متحور «أوميكرون»، وأشارت السلطات الصحية الأميركية إلى أن هذا المتحور (2.75 BA) رصد في ثلاث ولايات على الأقل هي كاليفورنيا وواشنطن وإلينوي - وفقا لمؤسسة «هيليكس» التى تقوم بمراقبة انتشار فيروس كورونا، حسب «اليوم السابع».

وقال البروفيسور راج راجنارايانان، الأستاذ بمعهد نيويورك للتكنولوجيا إنه رصد وجود متحور جديد في سبع ولايات أميركية.

ولم تصنف بعد المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، هذا المتحور ضمن ما تم رصده من متحورات.