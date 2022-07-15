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هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 يوليو 2022, 10:35 صباحا
هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم
امرأة مصابة بمرض السكري تقيس نسبة السكر في دمها في 24 مارس 2020 في باريس (أ ف ب)
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تعد الحكة المتكررة في يديك وقدميك وأسفل ساقيك هي عرض، غير مشهور، لمرض السكري، حسب موقع «Joint Chiropractic Website».

 ويؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى انخفاض الدورة الدموية في أطرافك، ما يؤدي إلى الشعور بالحكة والجفاف. وبالطبع، هناك أسباب أخرى للبشرة الجافة والحكة»، وفق «روسيا اليوم».

ومن المعروف أن ارتفاع نسبة السكر في الدم والتهابات الجلد وضعف الدورة الدموية تسبب حكة في الجلد.

ويضيف الموقع: «إذا كنت تستخدم المستحضرات المرطبة على أساس منتظم، ولم تتحسن الحكة، فقم بفحص مستويات السكر في الدم».

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وتعد حكة الجلد إحدى المضاعفات التي من المحتمل أن تظهر قبل أن يبدأ غلوكوز الدم في إتلاف الألياف العصبية.

وقبل أن يبدأ تلف الأعصاب، تميل مستويات عالية من السيتوكينات إلى الدوران في الجسم. ومن المعروف أن هذه المواد الالتهابية تسبب الحكة.

ويُعتقد أن داء السكري من النوع 2 يمكن الوقاية منه إلى حد كبير عن طريق إجراء العديد من التعديلات البسيطة في نمط الحياة.

ومن المهم الحفاظ على الوزن تحت السيطرة، وممارسة الرياضة بشكل أكبر، واتباع نظام غذائي صحي وعدم التدخين.

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