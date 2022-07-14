«أمازون» تشارك في تجربة سريرية لتطوير لقاح ضد السرطان

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك مجموعة «أمازون» في تجربة سريرية على لقاح ضد سرطان الثدي والجلد، بالتعاون مع مركز بحوث في علم الأمراض السرطانية بسياتل بولاية واشنطن الأميركية، وفق وثيقة تنظيمية نشرها موقع حكومي أميركي.

ويعود أول إشعار بشأن هذه التجربة التي كشف عنها أخيرا موقع «بزنس إنسايدر»، إلى أكتوبر الفائت، وفق «فرانس برس».

وتنص الوثيقة على أن البحوث التي لن تشمل سوى مجموعة ضيقة من عشرين شخصا، ستنتهي في نوفمبر 2023 وسيجريها مركز «فريد هاتشينسون كانسر سنتر».

ويستخدم اللقاح جزيئات معروفة باسم ببتيدات المستضدات الجديدة، تقدم علاجا أكثر ملاءمة للحالات الفردية للمصابين بالأمراض السرطانية.

ولم ترد «أمازون» على أسئلة وكالة «فرانس برس» في هذا الشأن.

وأوضحت المجموعة لقناة «سي إن بي سي» الأميركية أنها تقدم في إطار هذه الشراكة «خبرتها العلمية» خصوصا على صعيد «التلقين الآلي».

وأوضح ناطق باسم «أمازون» للقناة أن هذا المسار «سيكون طويلا وسيمتد على سنوات عدة»، مضيفا «إذا ما تقدم الأمر أكثر، سنكون منفتحين على العمل مع منظمات أخرى قد تبدي اهتماما لذلك في مجال الصحة وعلوم الحياة».

وبعد انطلاقتها العام 1994 كمكتبة إلكترونية، لم تكف «أمازون» عن توسيع أنشطتها إلى مجالات عدة، تشمل شبكات المتاجر الكبرى («هول فودز») وخدمات البث التدفقي («برايم فيديو»)، مرورا بالحوسبة السحابية.

والعام 2020، خاضت المجموعة العملاقة التي تتخذ مقرا لها في مدينة سياتل، غمار توصيل الأودية بموجب وصفات طبية عبر منصتها «أمازون فارماسي».