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علماء يوصون بهذا الدواء لعلاج الجلطة الدماغية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 10:10 صباحا
علماء يوصون بهذا الدواء لعلاج الجلطة الدماغية
دواء فعال لعلاج الجلطة الدماغية هو في الأصل يستخدم في حالات احتشاء عضلة القلب (الإنترنت)
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يعد السبب الرئيسي في الإصابة بالجلطة الدماغية هو توقف إمداد الأكسجين للدماغ؛ مما يؤدي إلى موت خلاياه بعد دقائق قليلة؛ ثم عجز في وظيفته.

ويقترح علماء جامعة كالغاري الكندية استخدام الدواء المستخدم في حالات احتشاء عضلة القلب، لعلاج الجلطة الدماغية، حسب «روسيا اليوم».

وتشير مجلة « The Lancet» إلى أن علماء الجامعة طوروا دواء يستخدم عادة لإزالة جلطات الدم في النوبات القلبية وهو جيد التحمل، يمكن استخدامه في علاج الجلطة الدماغية.

الجلطة الدماغي
وتمكن العلماء خلال الدراسات الشاملة الجارية في كندا، المكرسة لمكافحة الجلطة الدماغية، أن يثبتوا فعالية دواء Tenecteplase المستخدم في رعاية المصابين باحتشاء عضلة القلب، في علاج المصابين بالجلطة الدماغية أيضا.

وكما هو معروف يصعب حقن دواء alteplase المستخدم في علاج الجلطة الدموية في الجسم، لأنه يحتاج إلى تشغيل مضخة تسريب، ما يتطلب الكثير من الوقت قد يصل إلى ساعة كاملة. أما عقار Tenecteplase، فيمكن حقنه في جسم المريض بسهولة وبسرعة وفي أي وقت حيثما كان المريض.

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