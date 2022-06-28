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للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 04:11 مساء
للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان
تايلاند تسجل أول حالة انتقال عدوى «كوفيد-19» من قطة إلى إنسان (الإنترنت)
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سجلت تايلاند أول حالة لإصابة إنسان بعدوى فيروس «كورونا» من حيوان أليف، الثلاثاء، حيث ظهرت لدى أب وابنه أعراض «كوفيد-19» ونقلا إلى المستشفى، فيما نقلت قطتهما إلى عيادة الطب البيطري.

وعندما حاول الطبيب البيطري أخذ مسحة من القطة عطست بوجهه، وأظهر الاختبار أنها مصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد. وبعد مضي أسبوع ظهرت عند الطبيب أعراض إصابته بمرض «كوفيد-19»، حسب «روسيا اليوم».

وتأكد انتقال العدوى من القطة إلى الطبيب البيطري، لأنه لا يوجد بين أفراد أسرته وأقاربهم ومن يعمل معهم من أصيب أو كان مصابا بالمرض. كما أن القطة لم يسبق أن التقت أصحاب حيوانات أليفة مصابة.

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وأكد التسلسل الجينومي أن القطة وأصحابها والطبيب البيطري أصيبوا جميعا بنفس النوع من الفيروس التاجي المستجد، الذي كان منتشرا بين السكان في تلك الفترة. واستنادا إلى ذلك أدرك الأطباء أن القطة وأصحابها والطبيب البيطري أصيبوا من مصدر واحد.

ويؤكد الخبراء على أن خطر انتقال العدوى من الحيوانات الأليفة إلى الإنسان لا يزال ضئيلا، مع أنهم لا يستبعدون ذلك.

ويقول ألكسندر شابيكين، مدير مختبر علم الأوبئة في معهد بحوث الطب البيطري التجريبي لعموم روسيا، لا يمكن اعتماد حالة واحدة لاستنتاجات علمية، لأنه من أجل ذلك لا بد على الأقل من وجود بضع عشرات من الحالات المماثلة.

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