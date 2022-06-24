Atwasat

فايزر تكافح التراخوما وتتبرع بمضادات حيوية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 10:30 صباحا
فايزر تكافح التراخوما وتتبرع بمضادات حيوية
شركة فايزر تواصل حتى 2030 التبرع بمضادات حيوية لمكافحة مرض التراخوما المسبب للعمى (الإنترنت)
alwasat radio

ستواصل فايزر التبرع بمضادات حيوية، بهدف القضاء على عدوى التراخوما، التي تصيب العين ويمكن أن تسبب العمى، وذلك حتى سنة 2030، حسب ما أعلنت شركة الأدوية الأميركية، الخميس.

ويأتي ذلك بعدما شمل توزيع هذه الأدوية، في العقدين الأخيرين، عشرات البلدان معظمها في أفريقيا.

وقالت نائبة رئيس شركة فايزر كارولاين رون، خلال قمة عن الأمراض الاستوائية المهملة في كيغالي (رواندا) «نحن قريبون جدا (...) من القضاء على هذا المرض، ولا يمكننا التوقف الآن».

وتسببت التراخوما في إصابة نحو مليوني شخص بالعمى في كل أنحاء العالم، وتشكّل السبب الرئيسي للعمى الناجم عن مرض معد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. هذا المرض ناتج عن بكتيريا (الكلاميديا الحثرية)، وينتقل بواسطة الإفرازات العينية أو الأنفية للأشخاص المصابين.

- أمور غريبة تسبب العمى
 «فايزر» تتعهد ببيع لقاحات وأدوية بسعر التكلفة إلى دول فقيرة

ويطال هذه المرض خصوصاً النساء اللواتي يتعاملن بانتظام مع الأطفال الذين يشكلون خزان المرض. بعد سنوات من الالتهابات المتكررة، يمكن أن تستدير حواف الجفن وتحتك بالقرنية مسببة ألماً شديداً.

ويعيش نحو 136 مليون شخص في مناطق يتوطن فيها مرض التراخوما.

وكان برنامج أُطلق عام 1998 من خلال إنشاء مبادرة التراخوما الدولية يهدف إلى القضاء على المرض بحلول عام 2020، لكنّ تاريخاً جديداً حدد لتحقيق هذا الهدف هو 2030.

وسبق لفايزر أن تبرعت بأكثر من 900 مليون جرعة من المضاد الحيوي أزيثروميسين (الاسم التجاري: زيتروماكس) تلقاها نحو 300 مليون شخص في 40 دولة خلال السنوات المنصرمة.

وبفضل التقدم المحقق، لم يعد التراخوما يمثل مشكلة صحية عامة في 12 دولة، بينها المغرب وغانا وسواهما، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على ترشيحي أوكرانيا ومولدافيا لعضوية التكتل

قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على ترشيحي أوكرانيا ومولدافيا لعضوية التكتل
رسميا.. «فيفا» يرفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة إلى 26 في مونديال قطر 2022

رسميا.. «فيفا» يرفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة إلى 26 في مونديال قطر 2022
رسميا.. خليج سرت يغادر الدوري الممتاز

رسميا.. خليج سرت يغادر الدوري الممتاز
باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية

باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية
إضاعة البوصلة

إضاعة البوصلة
جدل العوكلي والككلي: الموضوعية في منظور الواقع

جدل العوكلي والككلي: الموضوعية في منظور الواقع
مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور

مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور
كيف ودع محمد صلاح ساديو ماني بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟

كيف ودع محمد صلاح ساديو ماني بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟
فوز سلة «المدينة» في نهائيات السلة

فوز سلة «المدينة» في نهائيات السلة
شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري

شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري
كاركاتير خيري - الغرب والنفط

كاركاتير خيري - الغرب والنفط
تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن

تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن
سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني

سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني
باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف

باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف
الفريق الاقتصادي بالسفارة الأميركية يكشف للعقوري الآلية المقترحة لإدارة الإنفاق الحكومي

الفريق الاقتصادي بالسفارة الأميركية يكشف للعقوري الآلية المقترحة لإدارة الإنفاق ...
شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية»

شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية»
رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»

رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»
أزمة ليبيا ومواعيد الغربان

أزمة ليبيا ومواعيد الغربان
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
أخطاء نقع فيها عند النوم في الليالي الحارة
أخطاء نقع فيها عند النوم في الليالي الحارة
الولايات المتحدة تجيز تلقيح الأطفال الصغار ضد «كورونا»
الولايات المتحدة تجيز تلقيح الأطفال الصغار ضد «كورونا»
تفاقم الحساسية الموسمية بسبب أحوال الطقس
تفاقم الحساسية الموسمية بسبب أحوال الطقس
فوائد صحية عديدة للفستق.. تعرف إليها
فوائد صحية عديدة للفستق.. تعرف إليها
فوائد القهوة بالليمون.. بين الحقيقة والخرافة
فوائد القهوة بالليمون.. بين الحقيقة والخرافة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند
إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند...
نمط تنفسك يتنبأ بعمرك الافتراضي
نمط تنفسك يتنبأ بعمرك الافتراضي...
«الفاصوليا» أفضل بروتين لصحة قلبك
«الفاصوليا» أفضل بروتين لصحة قلبك...
زرع أذن بشرية أُنشئت من خلايا المريض نفسه
زرع أذن بشرية أُنشئت من خلايا المريض نفسه...
احذر هذه الخضروات ترفع السكر في الدم بسرعة
احذر هذه الخضروات ترفع السكر في الدم بسرعة...
المزيد
فايزر تكافح التراخوما وتتبرع بمضادات حيوية
فايزر تكافح التراخوما وتتبرع بمضادات حيوية...
الولايات المتحدة تحاول محاربة السرطان بخفض النيكوتين في السجائر
الولايات المتحدة تحاول محاربة السرطان بخفض النيكوتين في ......
فرنسا تمارس «التمييز» ضد أطباء حاصلين على شهادات غير أوروبية
فرنسا تمارس «التمييز» ضد أطباء حاصلين على شهادات غير أوروبية...
فوائد القهوة بالليمون.. بين الحقيقة والخرافة
فوائد القهوة بالليمون.. بين الحقيقة والخرافة...
فوائد صحية عديدة للفستق.. تعرف إليها
فوائد صحية عديدة للفستق.. تعرف إليها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط