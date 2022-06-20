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فوائد صحية عديدة للفستق.. تعرف إليها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 04:45 مساء
فوائد صحية عديدة للفستق.. تعرف إليها
الفستق الحلبي من المكسرات المحببة للكثيرين (الإنترنت)
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يحظى الفستق الحلبي بشعبية كبيرة في العالم، إذ يدخل ضمن مكونات عديد الوجبات والأطباق، أو يؤكل وحده نظرًا لطعمه اللذيذ.

ولا تؤكل هذه المسكرات كنوع من التسالي فحسب، وإنما لفوائدها الكثيرة حيث تحتوي على عديد العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب، حسب «دويتشه فيله».

- المكسرات تقي من أمراض القلب والسرطان

وتحتوي الحصة الواحدة من الفستق (حوالي 49 حبة) على أكثر من 30 نوعًا من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى. كما أن الفستق خالٍ من الكوليسترول، وتقول أخصائية التغذية ماغي مون، إن الوجبة توفر أكثر من 10%من القيمة اليومية للنحاس وفيتامين B6 والثيامين (B1) والمنغنيز والفوسفور.

بروتين نباتي كامل
تقول مون إنه يعتبر خيارًا رائعاً للبروتينات النباتية مقارنة باللحوم لأن هذه المكسرات خالية من الكوليسترول بشكل طبيعي وتضيف الألياف إلى يومك. بحسب ما نشره موقع «غود هاوسكيبينغ».

التحكم في سكر الدم
يمكن إدراجه كجزء من نظام غذائي صحي. وتصف جمعية السكري الأميركية الفستق الحلبي على أنه «طعام رائع للسكري»، حيث يمكن أن يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم.

يقاوم الالتهابات
يحتوي على تركيبة فريدة من المركبات القوية المضادة للأكسدة، بما في ذلك توكوفيرولس، فيلوكينون، كاروتينات، كلوروفيل وفلافونيدات.

يعزز الفستق صحة القلب: نظرًا لأن نحو 90 % من الدهون الموجودة في الفستق غير مشبعة، فتعد وجبة خفيفة صحية جدًا للقلب.

آثار جانبية ومخاطر
الإفراط في تناول الفستق قد يتسبب بمشاكل هضمية مثل الإسهال وذلك بسبب احتوائه على مستويات عالية من الألياف. كما يجب الانتباه إلى أن الفستق يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم. وبالتالي لا ينصح به للأشخاص الذين يعانون مشاكل في الكلى لأن الكثير من البوتاسيوم يمكن أن يضر بها.

إضافة إلى ذلك، أن الفستق المحمص غالبًا ما يحتوي على نسبة عالية من الملح، واستهلاك كمية كبيرة من الملح قد يؤدي إلى مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أنه يسبب ارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن يكون خطيرًا على المدى الطويل.

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