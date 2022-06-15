عائلات ضحايا الجرعات الزائدة يدعون المنصات الاجتماعية للتحرك

القاهرة - بوابة الوسط

دعت عائلات مراهقين ماتوا جراء تناول جرعة زائدة من مخدرات اشتروها عبر «سناب شات» وشبكات اجتماعية أخرى، الإثنين، شركات التكنولوجيا إلى بذل جهود أكبر لمعالجة المشكلة.

وأوضح سام تشابمان، العضو في مجموعة نظمت احتجاجا، الإثنين، أمام مقر شركة «سناب شات» في سانتا مونيكا، لوكالة «فرانس برس»، أن ابنه توفي في فبراير 2021 بسبب حبة اشتراها من خلال المنصة تضم مادة الفنتانيل الأفيونية القوية للغاية.

وقال تشابمان (57 عاما) «أنا هنا اليوم لتحذير الناس من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي التي تحمل المخدرات وغيرها من الأعمال الإجرامية إلى حياة عائلاتنا، من خلال أطفالنا».

كان ابنه سامي سيحتفل بعيد ميلاده الثامن عشر في نهاية الأسبوع الماضي.

ووصف تشابمان المشهد المروع عندما وجد ابنه ميتا على الأرض في غرفة نومه، في ما قال إنها «وضعية الموت بالفنتانيل». وقال تشابمان «لقد توقف عن التنفس وسقط إلى الوراء وتقيأ، واختنق بسبب قيئه.. إنها طريقة شائعة للغاية».

أزمة وطنية

من بين 107 آلاف حالة وفاة بسبب الجرعات الزائدة سُجلت العام الماضي في الولايات المتحدة، 70% عائدة إلى «التسمم بالفنتانيل»، وهو الآن السبب الرئيسي لوفاة الأميركيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و 45 عاما، بحسب جماعات داعمة للاحتجاج الذي أقيم الإثنين.

قال تشابمان إن تاجر مخدرات اتصل بابنه على «سناب شات»، وأرسل له «قائمة مخدرات ملونة بها صور». وأضاف «في الأسفل كُتب أنه يوفر خدمة التوصيل. لذا تواصل مع ابننا وأوصل المخدرات إلى منزلنا بعد أن كنا نياما، كأنه يوصل البيتزا».

مثل أفراد أسر ضحايا آخرين، يدعو تشابمان «سناب شات» ومنصات اجتماعية أخرى موجهة إلى الجيل الشاب لاتخاذ إجراءات أقوى ضد مبيعات المخدرات.

وقال ناطق باسم «سناب شات»، «نعمل بلا كلل للمساعدة في مكافحة هذه الأزمة الوطنية من خلال وقف نشاط تجار المخدرات غير القانونيين على منصتنا». وأضاف «نستخدم التكنولوجيا المتقدمة لاكتشاف وتعطيل عمل تجار المخدرات بشكل استباقي لمنعهم من إساءة استخدام نظامنا الأساسي، وحظر نتائج البحث للمحتوى الخطير المرتبط بالمخدرات».