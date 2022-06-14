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وضع خريطة لشبكة دماغية متصلة بالإدمان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 04:29 مساء
وضع خريطة لشبكة دماغية متصلة بالإدمان
صورة على شاشة الكمبيوتر في مستشفى برست الفرنسي في 29 يناير 2019 لدماغ إنسان، أخذت بواسطة ماسح التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني،على شاشة في 9 يناير 2019 (أ ف ب)
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كشفت دراسة نُشرت في مجلة «نيتشر ميديسين»، الإثنين، خريطة لشبكة دماغية متصلة بالإدمان، توصل إليها باحثون من خلال دراسة أجروها على أشخاص درجوا على التدخين لمدة طويلة وأقلعوا عنه فجأة بعد ظهور آفات في الدماغ.

ويأمل معدو الدراسة في أن تساعد هذه النتائج على تركيز علاجات الإدمان مستقبلا على مجموعة من المواد، وفق «فرانس برس».

واستند الباحثون في سعيهم إلى تحديد الجزء المسؤول عن الإدمان في الدماغ، على درس عينة من 129 مريضا، تشكل نسبة الذكور منهم 60% ويبلغ متوسط أعمارهم 56 عاما، كانوا يدخنون يوميا ولديهم آفات في الدماغ.

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واستمر أكثر من نصف هؤلاء في التدخين بشكل طبيعي بعد ظهور الآفات الدماغية، فيما توقف ربعهم عن التدخين فورا من دون صعوبة، حتى أنهم أفادوا بـأنهم لم يشعروا «برغبة شديدة» فيه، بحسب الدراسة.

ولاحظ الباحثون أن الآفات الدماغية لدى مَن توقفوا عن التدخين موجودة في مناطق عدة من الدماغ، ولكن كلها، في رأيهم، مرتبطة بشبكة معينة.

ووضع هؤلاء خريطة في هذا الشأن في عدد من مناطق الدماغ أطلقوا عليها تسمية «شبكة الإقلاع عن الإدمان».

واكتشف العلماء أن الآفة التي قد تكون وراء إقلاع شخص ما عن الإدمان يُحتمل أن تؤثر على أجزاء من الدماغ كالقشرة الحزامية الأمامية الظهرية وقشرة الفص الجبهي الجانبي والقشرة المعزولة، ولكن ليس على قشرة الفص الجبهي الإنسي.

 القشرة المعزولة
أظهرت الأبحاث السابقة أن الآفات التي تصيب القشرة المعزولة تقلل من الإدمان، لكنها لم تأخذ في الاعتبار أجزاء أخرى من الدماغ رصدتها الدراسة الجديدة.

وحرص الباحثون على تأكيد النتائج التي توصلوا إليها فعمدوا إلى درس 186 مريضا يعانون آفات دماغية وأجري لهم تقييم لمخاطر الكحول.

وتبين للباحثين أن آفات شبكة الدماغ المرتبطة بالإدمان التي لاحظوا وجودها لدى المدخنين تقلل هي الأخرى من خطر إدمان الكحول، «ما يعني وجود شبكة مشتركة من الإدمان عبر هذه المواد».

ورأى معد الدراسة طبيب الأعصاب بجامعة توركو الفنلندية يوهو يوتسا «الشبكة التي تم تحديدها توفر هدفا قابلا للاختبار من أجل محاولات العلاج».

وقال إن «بعض محاور الشبكة كانت موجودة في القشرة المخية ويمكن استهدافها حتى بتقنيات تعديل عصبي غير جراحية»، حسب «فرانس برس».

ويشمل التعديل العصبي كل التقنيات المستخدمة لتعديل نشاط الجهاز العصبي المركزي أو المحيطي أو اللاإرادي.

ووافقت وكالة الأدوية الأميركية في مايو الفائت على إحدى هذه التقنيات، وهي عبارة عن لفائف التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة مخصصة لاضطراب الوسواس القهري، وتستهدف أصلا عددا من مناطق الدماغ نفسها ومنها شبكة الاقلاع عن الإدمان.

وإذ أمل معد الدراسة في أن يساعد بحثه في معالجة الإدمان، قال «ثمة حاجة لتحديد أفضل السبل لتعديل هذه الشبكة وإجراء تجارب مصممة بعناية للتحقق من الفوائد السريرية لاستهداف الشبكة».

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