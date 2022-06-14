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«الفاصوليا» أفضل بروتين لصحة قلبك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 01:07 مساء
«الفاصوليا» أفضل بروتين لصحة قلبك
البروتين في الفاصوليا يساعد في الحفاظ على صحة القلب ويخفض الكوليسترول (الإنترنت)
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يمكن لتناول الكثير من البروتين أن يؤثر سلبا على الصحة في بعض الأحيان وخاصة صحة القلب، فيما تقول خبيرة إن أفضل بروتين لصحة القلب هو الفاصوليا.

وتقول لضو مجلس الإدارة في موقع eatthis»» الخبيرة الطبية لورين ماناكير: «لا يقتصر دور هذه الأطعمة البروتينية النباتية على توفير قدر كبير من البروتين في قسم البروتين، ولكنها توفر أيضا الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تدعم صحة القلب».

وجد الباحثون في مراجعة نُشرت العام 2019 في مجلة «Advances in Nutrition» أن المشاركين الذين تناولوا معظم البقوليات والبقول شهدوا انخفاضا في الإصابة بأمراض القلب التاجية (10٪)، وارتفاع ضغط الدم (9٪)، وأمراض القلب والأوعية الدموية (8) ٪.

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ووجدت الدراسات أيضا أن تناول الفاصوليا يساعد في خفض نسبة الكوليسترول. تقول ماناكير: «الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفاصوليا يمكن أن تمنع تماما الجسم من امتصاص الكوليسترول».

ووجد الباجثون أثناء تحليل 26 دراسة أميركية وكندية، أن المشاركين الذين تناولوا ما يقرب من حصة واحدة (3/4 كوب) من البقوليات يوميا شهدوا انخفاضا في البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)أو الكوليسترول «الضار» بنسبة 5٪ .

وتوصي الإرشادات الغذائية الأمريكية للأمريكيين بأن يأكل البالغون حوالي ثلاثة أكواب من البقوليات بما في ذلك الفاصوليا في الأسبوع. وينقسم هذا إلى حوالي نصف كوب من الفاصوليا كل يوم.

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