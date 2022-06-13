روسيا ترصد نوعا فرعيا لمتحور «أوميكرون»

القاهرة - بوابة الوسط

عثر في روسيا لأول مرة على نوع «ВА.4» لمتحور «أوميكرون» لفيروس «كورونا»، الأحد.

وأعلن رئيس مختبر بحوث الجينوم التابع لمعهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة، كامل حفيزوف: «تم إدخال جينوم فيروس كورونا، الذي ينتمي إلى نوع ВА.4 من متحور أوميكرون في قاعدة بيانات VGARus التي تم إنشاؤها في معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة الروسي».

وتابع: «قدم العينة الأولى معهد سمورودينتسيف للأبحاث العلمية وعينة أخرى من قبل معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة الروسي. وتم أخذ عينات المواد الحيوية في نهاية مايو الماضي».

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وأوضح الخبير أن معظم المرضى مصابون اليوم بنوع «BA.2» وأنواعه الفرعية، وهي تشكل نحو 95% من كل الإصابات الجديدة بالفيروس.

وأضاف أن المناعة الجيدة التي تشكلت لدى الناس بفضل التطعيم والإصابة بالفيروس سابقًا، بالإضافة إلى تدابير مكافحة الأوبئة، لا تسمح للأنواع الجديدة بالانتشار بشكل واسع في روسيا. وأشار في الوقت ذاته إلى أن نوعي «BA.4» و«BA.5» تنتشر من شخص إلى آخر بشكل أسهل مما كان عليه مع أنواع «أوميكرون» السابقة.