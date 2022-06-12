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احذر هذه الخضروات ترفع السكر في الدم بسرعة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 10:01 صباحا
احذر هذه الخضروات ترفع السكر في الدم بسرعة
بعض الخضروات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم (الإنترنت)
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يؤدي الإفراط في تناول بعض الخضروات إلى ارتفاع المستويات «بسرعة كبيرة»، على عكس باقي الخضروات بشكل عام.

ويعني داء السكري من النوع 2 أن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الأنسولين، أو أن الأنسولين الذي ينتجه لا يجري امتصاصه في الخلايا. وهذه مشكلة لأن الأنسولين ينظم سكر الدم، وفق «روسيا اليوم».

ومع حرمانها من هذه الآلية، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم، ما يؤدي بدوره إلى سلسلة من المشاكل.

ويكمن المفتاح في تقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، لأن بعض العناصر عالية الكربوهيدرات يجري تقسيمها إلى غلوكوز (سكر الدم) بسرعة نسبيًا، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأسوأ العناصر المذنبة هي الأطعمة النشوية التي «تحتوي جميعها على الكربوهيدرات، التي تتحلل إلى غلوكوز وتستخدمها خلايانا كوقود. والمشكلة في بعض الأطعمة النشوية أنها يمكن أن ترفع مستويات الغلوكوز في الدم بسرعة، ما قد يجعل من الصعب عليك إدارة مرض السكري».

وتنصح جمعية السكري الأميركية (ADA)، على الرغم من أن الخضروات هي سلعة صافية، فإنه يجب عليك تناول «بعض» الأصناف النشوية.

وتميز الجمعية الخضروات النشوية التالية:
• حبوب ذرة.
• البازلاء الخضراء.
• البطاطا الحلوة.
• اليقطين.
• الموز.

ولتحديد الخيارات الأكثر أمانًا، يجب عليك الرجوع إلى مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) - وهو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.

ويوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الغلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

ويجب عليك عموما اختيار الخضروات غير النشوية التي تحتل مرتبة أقل في المؤشر الجلايسيمي لأنها تتحلل بشكل أبطأ وتتسبب في ارتفاع تدريجي في مستويات السكر في الدم بمرور الوقت. وتشمل:

• السبانخ الصينية.
• الخرشوف.
• قلوب الخرشوف.
• نبات الهليون.
• ذرة صغيرة.
• فاصوليا.
• براعم الفاصوليا.
• البنجر.
• بروكلي.
• الملفوف.
• الجزر.

وتعد بعض الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفاصوليا والعدس، أطعمة يجب أن نتناولها كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

ومع ذلك، فإن استخدام مؤشر نسبة السكر في الدم لتحديد ما إذا كانت الأطعمة أو مجموعات الأطعمة صحية يمكن أن يكون مضللًا.

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